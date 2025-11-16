Si chiama H3N2 ed è un nuovo e pericoloso ceppo di influenza. Dopo la diffusione dei casi in Gran Bretagna, Giappone e Australia, allarme: “Rapido aumento, avrà impatto mondiale e sarà una brutta stagione”

Il ceppo influenzale H3N2 “più letale” travolge la Gran Bretagna: tutto quello che c’è da sapere, scrive sul Mirror Martin Bagot.

Si prevede che la peggiore stagione influenzale mai registrata colpirà il Regno Unito, poiché il ceppo H3N2 provoca sintomi più gravi ed è più abile nell’eludere le difese immunitarie esistenti. Ecco come evitarlo.

Quali sono i sintomi?

Tutti i ceppi del virus influenzale possono causare l’insorgenza improvvisa dei seguenti sintomi:

* Febbre/brividi

* Tosse (spesso secca)

* Mal di gola

* Naso che cola o chiuso

* Dolori muscolari e muscolari

* Mal di testa

* Stanchezza/debolezza

Per l’H3N2 la febbre tende a peggiorare. I pazienti spesso presentano una temperatura corporea media più alta e una maggiore probabilità di febbre alta, superiore a 38 °C, rispetto a ceppi come l’H1N1.

Secondo la ADN Kronos l’influenza quest’anno potrebbe rivelarsi più insidiosa. Complice uno dei virus del ‘pool’ che entra in azione in autunno-inverno. Secondo l’analisi di esperti Uk, a giugno di quest’anno – insolitamente al di fuori della stagione influenzale e nel bel mezzo dell’estate dell’emisfero settentrionale – sono infatti apparse 7 mutazioni in un ceppo influenzale, l’H3N2, che hanno portato a un “rapido aumento” delle segnalazioni del virus mutato.

Quasi certamente avrà un impatto mondiale, è qualcosa che emergerà rapidamente, riporta la ‘Bbc’ online. Forte delle nuove mutazioni (anche se non è stato perfettamente definito il loro impatto), il patogeno sembra eludere meglio parte del sistema immunitario e ha innescato la stagione influenzale con più di un mese di anticipo.

Epidemia di influenza dal Giappone all’Inghilterra

I dati sul ceppo H3N2 australiano mostrano che il paese ha avuto la peggiore stagione influenzale mai registrata e si prevede che lo stesso accadrà anche in Gran Bretagna, con l’avvicinarsi dell’inverno. Il Giappone ha visto le scuole chiuse in tutto il paese, poiché le infezioni hanno raggiunto proporzioni epidemiche, e migliaia di persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell’H3N2.

Le autorità sanitarie britanniche avevano già avvertito che l’influenza è arrivata un mese prima del solito, ma si teme che non ci siano abbastanza persone idonee ad accettare l’offerta gratuita del vaccino antinfluenzale del Servizio Sanitario Nazionale. Gli ultimi dati mostrano che due ospiti di case di cura su cinque non sono ancora vaccinati.

Il Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) ha avvertito che l’H3N2 “può uccidere” e ha invitato i genitori a somministrare ai propri figli lo spray nasale per il vaccino antinfluenzale.

Le stime dell’UKHSA mostrano che i decessi per influenza in Inghilterra sono stati 7.757 lo scorso inverno, rispetto ai 3.555 dell’anno precedente. Anche i decessi infantili dovuti all’influenza sono aumentati da 34 a 53.

Cos’è l’H3N2?

Sia l’Australia che il Giappone sono stati duramente colpiti dall’influenza perché il nuovo ceppo virale principale, chiamato H3N2, è mutato per sfuggire meglio all’immunità dei vaccini precedenti. Questo perché è mutato diventando particolarmente aggressivo.

Come agisce il virus

Sulla superficie della particella virale sono presenti due proteine ​​spike chiamate emoagglutinina (arancione nell’immagine principale) e neuraminidasi (verde). L’emoagglutinina svolge un ruolo nell’adesione del virus alle cellule respiratorie umane. La neuraminidasi svolge un ruolo nel rilascio delle particelle virali di nuova formazione da una cellula infetta.

Come distinguere il raffreddore dall’influenza

La differenza principale è che i sintomi influenzali sono più gravi e si manifestano più improvvisamente, tra cui febbre, brividi, dolori muscolari, mal di testa e affaticamento. I sintomi del raffreddore sono generalmente più lievi e tendono a svilupparsi più lentamente, con naso che cola o chiuso più comuni.

Il raffreddore di solito non causa gravi problemi di salute, a differenza dell’influenza.

Come posso evitare di contrarre l’influenza? Il modo migliore per prevenire l’influenza è vaccinarsi annualmente, ma è possibile prevenire l’infezione anche praticando una buona igiene, come lavarsi spesso le mani, evitare di toccarsi il viso e coprirsi la bocca quando si tossisce e si starnutisce.

Altre misure preventive includono la pulizia delle superfici toccate frequentemente ed evitare, quando possibile, i luoghi affollati.