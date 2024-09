Vulvodinia, medici a congresso per parlare di una malattia delle donne finora molto trascurata. La vulvodinia, si legge sul sito di Humanitas, è un disturbo del dolore sessuale, una sensazione dolorosa non correlata a una causa specifica, caratterizzata da sensazioni più intense del dovuto.

La vulvodinia interessa in particolare la mucosa vulvare ed è caratterizzata da una sintomatologia dolorosa generalizzata alla zona vulvare o localizzata in un determinato punto. Si tratta di una patologia dalla diagnosi complessa poiché i dolori vulvari possono essere legati a varie patologie. La vulvodinia, inoltre, non si risolve naturalmente e compromette sensibilmente la qualità della vita della paziente, in particolare per quanto riguarda la sfera di coppia e sessuale, spiega Humanitas.

Congresso nazionale sulla vulvodinia

Il tema del congresso nazionale della Associazione italiana Vulvodinia, che si terrà a Napoli il 17 settembre presso l’hotel Royal Continental, e:

dalla ricerca…alla pratica clinica. Presiederanno N. Colacurci e F. Murina.

Responsabili Scientifici saranno F. Murina e M.T. Schettino.

Questo l’elenco di moderatori e relatori. Ne fa parte Nicla Toni, medico del Fatebenefratelli di Roma, che ha orientato la sua attività professionale alla cura delle donne.

R. Ariviello (Napoli)

R. Bernorio (Milano) C. Bidoli (Milano)

G. Bifulco (Napoli)

M. Campitiello (Roma) I. Cetin (Milano)

L. Cobellis (Caserta)

N. Colacurci (Napoli) A. Crispino

A. Cuomo (Napoli)

P. De Franciscis (Napoli) N. De Simone

B. Del Bravo (Pisa)

G. Di Vagno (Bari)

V. Dubini (Firenze)

K. Esposito (Napoli) P. Gallo (Aversa – CE) B. Gardella (Pavia)

F. Giordano (Napoli) A. Graziottin (Milano)

M. Guida (Napoli) V. La Manna

G. Lavitola (Napoli) L. Luongo (Napoli) F. Murina (Milano) R. Nappi (Pavia)

C. Natale (Napoli)

S. Salvatore (Milano)

P. Salzano (Napoli)

P. Sansone (Napoli)

M.T. Schettino (Milano) V. Stanghellini (Bologna) L. Terracciano (Napoli) M. Tesorone (Napoli)

N. Toni (Roma)

M. Torella (Napoli)

V. Trojano (Bari)

M. Vignali (Milano)

J. Wade Kiesner (Padova)

Il programma del convegno

Dopo la Apertura dei lavori da pare di Colacurci e Murina e la Descrizione del programma scientifico di Schettino, apre Colacurci: La vulva, un cervello sensoriale: dalla ginecologia alla psicologia

Ecco il seguito del programma.

I SESSIONE • VULVODINIA: AL CENTRO DEL PROBLEMA

Moderatori: P. De Franciscis, G. Bifulco

09:30 Vulvodinia: dai giusti indicatori alla diagnosi G. Lavitola

09:50 Il “film” della vulvodinia: come interpretare ogni cambio di “scena” A. Graziottin

10:10 Sessualità e vulvodinia: una complessa interazione R. Bernorio

10:20 Vulvodinia e ricerca della gravidanza… un binomio impossibile? B. Gardella

10:40 Dispareunia ed atrofia vulvovaginale in menopausa: come intervenire?

R. Nappi

11:00 Vulvodinia e dolore neuropatico: from bench to bedside L. Luongo

11:20 Discussione Discussant: R. Ariviello

11:30 LETTURA Introduce: I. Cetin

La ricerca a supporto della donna

F. Murina

12:00 Cerimonia Inaugurale Saluto delle Autorità

12:00 TAVOLA ROTONDA Vulvodinia: malattia sociale?

Moderatori: C. Bidoli

Partecipanti: M. Campitiello, N. Colacurci, V. Dubini, F. Murina,

C. Natale V. Trojano

13:15 Light lunch

II SESSIONE • VULVODINIA: PECULIARITÀ, SPECIFICITÀ E COMORBILITÀ

Moderatori: l. Cobellis, N. De Simone

14:30 Dolore vulvare e pelvico: le implicazioni nutrizionali K. Esposito

14:45 Vulvodinia e Sindrome della vescica dolorosa M. Torella

15:00 Vulvodinia e Sindrome da colon irritabile V. Stanghellini

15:15 Il corretto inquadramento dei fattori di rischio: il ruolo del territorio M. Tesorone

15:30 Discussione Discussant: P. Gallo

III SESSIONE • ORIENTARE L’APPROCCIO DI CURA

Moderatori: P. Sansone, M. Vignali

15:45 L’approccio psicobiologico alla vulvodinia J. Wade Kiesner

16:00 La riabilitazione della muscolatura pelvica: Chi, Come e Quando? F. Giordano

16:15 Vulvodinia e terapie topiche: “beneficio” e non “maleficio” B. Del Bravo

16:30 L’utilizzo della spermidina nella vestibolodinia: una nuova opportunità

N. Toni

16:45 Vulvodinia e “terapia del dolore”: come orientarsi A. Cuomo

17:00 Discussione

Discussant: V. La Manna

IV SESSIONE • TAVOLA ROTONDA – PATOLOGIA VULVARE: DIAGNOSI DIFFERENZIALI E TERAPIE ALTERNATIVE

Moderatori: M. Guida, L. Terracciano

17:30 Vulvodinia e patologie vulvari: la diagnosi differenziale vulvoscopica M.T. Schettino

17:50 I dispositivi eroganti energia ed il dolore vulvare: il corretto impiego S. Salvatore

18:10 Medicina rigenerativa, estetica e dolore vulvare: il corretto impiego G. Di Vagno

18:30 Discussione Discussant: P. Salzano

18:40 Chiusura del Congresso e pubblicazione questionario ECM