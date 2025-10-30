Samuel (Subsonica) e i Santi Francesi live a Roma: concerto gratuito per la rinascita del Santa Maria della Pietà
Samuel e Santi Francesi live per un concerto gratuito
Cuore dell’evento: l’open mic di Spaghetti Unplugged, che offre palco e visibilità ai giovani emergenti del quartiere e della città; basta presentarsi in loco e iscriversi entro le 19.00, e poi esibirsi con 2 brani a testa, tutti gli strumenti sono lì.
I Santi Francesi, in concerto dalle 21:00, segnano così un atteso ritorno nella Capitale, dove eseguiranno i loro pezzi che riescono a mescolare uno stile gioioso e solenne dal tono contemporaneamente cupo e melanconico. Dalle 22:30 sul palco ci sarà Samuel, con un set aggregato tra live e dj set, che attraverserà la sua carriera ventennale per far ballare il pubblico presente.
Un hub creativo per i weekend successivi
Nei weekend successivi, da sabato 6 novembre a sabato 13 dicembre, gli spazi dei padiglioni al chiuso del Santa Maria della Pietà diventeranno un hub creativo con laboratori stabili, performance e momenti di aggregazione. E sabato 20 dicembre nella Sala Basagliaavrà luogo l’evento finale, che coinvolgerà i partecipanti ai laboratori, le associazioni del territorio e le comunità coinvolte.
Le parole di Davide Dose, Direttore Artistico di Spaghetti Unplugged
«Santa Maria della Creatività nasce da un sogno che coltiviamo da anni: portare la musica e la creatività là dove la città ha bisogno di rinascere – così il Direttore Artistico di Spaghetti Unplugged, Davide Dose – Il Santa Maria della Pietà è stato un luogo di dolore, di esclusione, e oggi torna a essere un luogo di apertura, di comunità, di futuro. In un momento in cui Roma sta vivendo una stagione importante di trasformazione grazie ai fondi del PNRR e ai progetti di rigenerazione urbana, pensiamo che la cultura debba essere al centro di questa rinascita. Per questo – conclude – “Santa Maria della Creatività” è il nostro modo di dire che la bellezza non è un lusso, ma un diritto, e che la creatività può essere un motore di salute, benessere e comunità».
Il progetto Santa Maria della Creatività, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, realizzato da Zètema Progetto Cultura e Spaghetti Unplugged, è finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.
«Santa Maria della Creatività sarà uno spazio accessibile a tutti e a tutte grazie ai fondi che abbiamo finanziato per sostenere la creatività giovanile nella nostra città – dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio -, impegno preso con la convinzione che dare voce alle giovani generazioni significa mettere in connessione una parte importante di Roma, valorizzare quartieri, borgate e rioni, muovere passi verso il futuro. Il festival prende vita nell’ex manicomio più grande di Roma e si fa narrazione di rinascita urbana e spazio di partecipazione con laboratori, workshop, concerti e performance».
L’ex manicomio più grande di Roma, all’interno del Municipio XIV, diventa così il protagonista assoluto di un ambizioso progetto di rigenerazione che fa parte dei PUI, ovvero i Piani Urbani Integrati. Qui, in quello che una volta era un “manicomio” – chiuso definitivamente nel 1999 e che conta uno spazio di oltre 200.000 mq–, sorgerà un vero e proprio Parco della Salute e del Benessere, un sistema misto e articolato di spazi e attività che promuoveranno servizi per le persone.
«Al Santa Maria della Pietà stiamo realizzando il più grande progetto di rigenerazione urbana nella storia del Municipio – racconta il Presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta – con l’obiettivo di trasformarlo nell’epicentro socio-culturale di Roma nord – ovest. I progetti immateriali come l’arena cinematografica estiva, il Festival Jazz dedicato a Massimo Urbani e questo nuovo evento di Santa Maria della Creatività si inseriscono in un percorso che vedrà la riapertura del Museo della Mente e la realizzazione di una nuova, grande Biblioteca pubblica. Stiamo trasformando l’ex manicomio più grande d’Europa da luogo delle privazioni a luogo delle opportunità».
info utili
Santa Maria della Creatività
venerdì 31 ottobre
dalle 16 a mezzanotte
ingresso gratuito
SANTI FRANCESI | 21.30
SAMUEL | 22.30
dalle 16 | laboratori
18 | performance di danza dalle 18 a cura di Officina Danza Ottavia
18 – 19 | iscrizione all’open-mic