Un racconto di rinascita urbana, cultura e partecipazione: questo è Santa Maria della Creativit à , il progetto che trasforma il Complesso Monumentale del Santa Maria della Piet à in un vivaio di musica, formazione e rigenerazione sociale. Dalla fervente attivit à di Spaghetti Unplugged – format ultradecennale, punto di riferimento per la nuova musica italiana, dove hanno mosso i primi passi artisti poi diventate star della canzone – nasce un nuovo progetto che animer à per due mesi il Santa Maria della Piet à .

Samuel e Santi Francesi live per un concerto gratuito

Le attivit à si inaugureranno venerd ì 31 ottobre con una ver a e propria festa che terminer à con un grande concerto che vedr à sul palco Samuel , storico leader e voce del gruppo Subsonica, e I Santi Francesi , il celebre e sofisticato duo della scena musicale contemporanea vincitori di X – Fact or nel 2022 . Nel pomeriggio l aboratori e workshop gratuiti aperti ai giovani del territorio – e che poi proseguiranno nei mesi successivi – sin dalle 1 6 con sc rittur a creativa, beatmaking e produzione musicale, beatboxing, djing, performance di danza e il laboratorio di riciclo urbano a cura di Evera Projec t , associazione locale impegnata nella riqualificazione partecipata.



Cuore dell ’ evento: l ’ open mic di Spaghetti Unplugged, che offre palco e visibilit à ai giovani emergenti del quartiere e della citt à ; basta presentarsi in loco e iscriversi entro le 19.00, e poi esibirsi con 2 brani a testa, tutti gli strumenti sono l ì .



I Santi Francesi, in concerto d alle 21: 0 0, segnan o cos ì un atteso ritorno nella Capitale, dove eseguiranno i loro pezzi che riescono a mescolare uno stile gioioso e solenne dal tono contemporaneamente cupo e melanconico . D alle 2 2:3 0 sul pa lco ci sar à Samuel , con un set aggregato tra live e dj set, che attraverser à la sua carriera ventennale per far ballare il pubblico presente.

Un hub creativo per i weekend successivi Nei weekend successivi, da sabato 6 novembre a sabato 13 dicembre, gli spazi dei padiglioni al chiuso del Santa Maria della Pietà diventeranno un hub creativo con laboratori stabili, performance e momenti di aggregazione. E sabato 20 dicembre nella Sala Basagliaavrà luogo l’evento finale, che coinvolgerà i partecipanti ai laboratori, le associazioni del territorio e le comunità coinvolte.

Le parole di Davide Dose, Direttore Artistico di Spaghetti Unplugged «Santa Maria della Creatività nasce da un sogno che coltiviamo da anni: portare la musica e la creatività là dove la città ha bisogno di rinascere – così il Direttore Artistico di Spaghetti Unplugged, Davide Dose – Il Santa Maria della Pietà è stato un luogo di dolore, di esclusione, e oggi torna a essere un luogo di apertura, di comunità, di futuro. In un momento in cui Roma sta vivendo una stagione importante di trasformazione grazie ai fondi del PNRR e ai progetti di rigenerazione urbana, pensiamo che la cultura debba essere al centro di questa rinascita. Per questo – conclude – “Santa Maria della Creatività” è il nostro modo di dire che la bellezza non è un lusso, ma un diritto, e che la creatività può essere un motore di salute, benessere e comunità».



Il progetto Santa Maria della Creatività, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, realizzato da Zètema Progetto Cultura e Spaghetti Unplugged, è finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane. «Santa Maria della Creatività sarà uno spazio accessibile a tutti e a tutte grazie ai fondi che abbiamo finanziato per sostenere la creatività giovanile nella nostra città – dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio -, impegno preso con la convinzione che dare voce alle giovani generazioni significa mettere in connessione una parte importante di Roma, valorizzare quartieri, borgate e rioni, muovere passi verso il futuro. Il festival prende vita nell’ex manicomio più grande di Roma e si fa narrazione di rinascita urbana e spazio di partecipazione con laboratori, workshop, concerti e performance».



L’ex manicomio più grande di Roma, all’interno del Municipio XIV, diventa così il protagonista assoluto di un ambizioso progetto di rigenerazione che fa parte dei PUI, ovvero i Piani Urbani Integrati. Qui, in quello che una volta era un “manicomio” – chiuso definitivamente nel 1999 e che conta uno spazio di oltre 200.000 mq–, sorgerà un vero e proprio Parco della Salute e del Benessere, un sistema misto e articolato di spazi e attività che promuoveranno servizi per le persone.

«Al Santa Maria della Pietà stiamo realizzando il più grande progetto di rigenerazione urbana nella storia del Municipio – racconta il Presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta – con l’obiettivo di trasformarlo nell’epicentro socio-culturale di Roma nord – ovest. I progetti immateriali come l’arena cinematografica estiva, il Festival Jazz dedicato a Massimo Urbani e questo nuovo evento di Santa Maria della Creatività si inseriscono in un percorso che vedrà la riapertura del Museo della Mente e la realizzazione di una nuova, grande Biblioteca pubblica. Stiamo trasformando l’ex manicomio più grande d’Europa da luogo delle privazioni a luogo delle opportunità».



Un grande progetto di Centralit à Urbana promosso da Roma Capitale, Regione Lazio, ASL Roma 1 e Municipio XIV , per restituire al quartiere uno spazio pubblico di rigenerazione culturale e sociale con la creazione di spazi per co – working, formazione, cultura, servizi sociali e salute, con un ’ ampia apertura verso il quartiere e la citt à .





info utili



Santa Maria della Creatività

venerdì 31 ottobre

dalle 16 a mezzanotte

ingresso gratuito

SANTI FRANCESI | 21.30

SAMUEL | 22.30

dalle 16 | laboratori

18 | performance di danza dalle 18 a cura di Officina Danza Ottavia

18 – 19 | iscrizione all’open-mic