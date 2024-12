La serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, una delle più attese, si preannuncia rivoluzionaria. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha lanciato un’idea che sta movimentando i dietro le quinte: i Big in gara non si esibiranno da soli, ma in duetti tra loro. Questo format, simile a un gioco di accoppiamenti, è diventato una soluzione strategica sia per contenere i tempi della serata del venerdì, sia per ridurre i costi associati agli ospiti non in gara.

Il gioco delle coppie: strategie e ipotesi

Creare accoppiamenti musicali che funzionino non è un’impresa semplice, ma ci sono già alcune ipotesi intriganti:

Fedez ed Emis Killa: amici di lunga data, hanno collaborato nella hit Sexy Shop. Una reunion sul palco potrebbe essere naturale. Un’altra opzione per Fedez potrebbe essere Francesca Michielin, con cui ha gareggiato nel 2021, anche se è più probabile che la Michielin duetti con Olly, grazie alla gestione condivisa.

Massimo Ranieri e Marcella Bella: un duetto generazionale appare scontato, ma si ipotizza anche un coinvolgimento con The Kolors o Rocco Hunt, per un omaggio musicale a Napoli.

Rkomi ed Elodie: dopo il successo de La coda del diavolo, una nuova esibizione insieme potrebbe accendere l’Ariston. Similmente, Tony Effe e Gaia potrebbero replicare il trionfo estivo di Sesso e Samba.

Duetti innovativi e possibili sorprese

Alcuni artisti potrebbero scegliere collaborazioni fuori dagli schemi:

Shablo: invece di scegliere tra i suoi artisti (come Irama o Gaia), potrebbe sorprendere chiamando Clara.

Irama e Rose Villain: per compatibilità di sound e frequentazioni, questa coppia sembra quasi naturale. Lo stesso vale per un possibile duetto tra Bresh e Joan Thiele, che ha condiviso successi con Elodie.

Brunori Sas e Lucio Corsi: entrambi cantautori di grande spessore, potrebbero regalare un momento di poesia pura. Anche i Coma_Cose o Willie Peyote, magari accanto a Simone Cristicchi, potrebbero inventare accoppiate originali.

Achille Lauro e altre incognite

L’eclettico Achille Lauro è uno dei più attesi. Le ipotesi spaziano da un duetto con Giorgia, puntando sulla qualità vocale, a una performance con Rose Villain, per un set audace e trasgressivo. Ma non si esclude neanche una reinterpretazione psichedelica di Montagne Verdi con Marcella Bella.