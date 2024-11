Sbiancare e lavare i cuscini con i rimedi della nonna: il trucco economico e veloce

Per sbiancare e lavare i cuscini facilmente si può ricorrere ai rimedi della nonna, con questo trucco economico la pulizia sarà profonda e veloce.

Anche se sono coperti dalle federe i guanciali si sporcano di sudore, di sebo o di saliva e ci se ne accorge perché si formano degli aloni gialli che devono essere puliti periodicamente per farli tornare come nuovi. Questa pulizia è necessaria e permette di allungare la vita dei cuscini senza doverli per forza sostituire.

Per la pulizia periodica dei cuscini di qualsiasi materiale si può seguire il trucchetto della nonna, un rimedio economico ma sempre efficace per eliminare le macchie gialle di sudore e altri aloni in modo rapido e senza fare sforzi. Vediamo di cosa si tratta.

Come sbiancare i cuscini e lavarli per farli tornare come nuovi con i rimedi della nonna

Per pulire i guanciali del letto dagli aloni di sudore, dalla polvere e da qualsiasi altra macchia che li ingiallisce e li rende brutti da vedere e anche insalubri ci sono diversi metodi da scegliere in base alla tipologia di imbottitura.

Per i cuscini imbottiti con materiale sintetico è possibile effettuare un semplice lavaggio in lavatrice ad una temperatura adeguata e usando un igienizzante in abbinamento al solito detersivo. Questo permette di eliminare germi e batteri dai tessuti e dall’imbottitura.

Nel caso di cuscini di lana o piume e anche per quanto riguarda il cuscino in lattice è meglio usare un lavaggio con acqua fredda e scegliere un ciclo di lavaggio per capi delicati. Come pretrattamento potete usare del bicarbonato di sodio mescolato con poca acqua da spalmare sulle macchie prima di mettere i cuscini nel cestello.

Ad ogni modo è bene leggere l’etichetta del guanciale per capire se ci sono dei consigli da parte del produttore. Infatti ci sono anche dei modelli che non possono andare in lavatrice.

Un altro metodo efficace per sbiancare i cuscini senza sforzo è usare una miscela composta da acqua ossigenata e bicarbonato. Gli ingredienti da usare per realizzare questo pulitore fatto in casa che è uno dei rimedi della nonna più facili da copiare sono i seguenti. Prendete mezzo litro di acqua, un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di acqua ossigenata e un cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Mescolate tutti questi ingredienti di facile reperibilità e spruzzate sulle macchie dei cuscini, lasciate agire per dieci minuti e il gioco è fatto, avrete cuscini smacchiati e puliti e avrete risparmiato i soldi necessari per comprare i guanciali nuovi.