La legge per impedire maltrattamenti e abbandono che tutela gli animali per qualcuno è ancora lettera morta. Per fortuna il senso civico individuale esiste: un automobilista ha permesso di salvare una grande cucciolata di cani avvertendo per tempo le forze dell’ordine.

Sulle strade della provincia di Caltanissetta

Siamo sulle strade della provincia di Caltanissetta. Un uomo scende da un furgone parcheggiato sul ciglio della strada: eccolo che scarica diversi cartoni. Quando l’automobilista si avvicina un po’ scopre che si tratta di tanti cuccioli. Diciotto per l’esattezza.

Inutilmente ha provato a far cambiar idea al tipo. Quindi ha annotato modello e targa del veicolo e ha passato tutto a un attivista per i diritti degli animali della zona. Quindi la palla è passata ai Carabinieri che hanno fatto fuinalmente rispettare la legge: cuccioli salvi e affidati a mani più generose, il tizio alle conseguenze penali del caso.