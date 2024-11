Una recente inchiesta ha portato alla luce condizioni allarmanti in una fattoria di Montecarotto (Ancona), descritta come un vero e proprio “lager” per gli animali. Secondo le testimonianze raccolte, gli animali presenti nella struttura vivono in una situazione di grave abbandono e maltrattamento, senza acqua a disposizione e circondati da mucchi di letame e rifiuti lasciati ad accumularsi. Queste condizioni di degrado hanno suscitato l’indignazione di numerosi attivisti per i diritti degli animali, che hanno sollevato preoccupazioni circa la salute e il benessere degli stessi.

Le denunce

Le denunce indicano che la fattoria, anziché essere un luogo di accoglienza e cura per gli animali, si presenta come un’area di sofferenza e abbandono, dove gli animali sono privati delle necessità fondamentali per una vita dignitosa. L’acqua, essenziale per la sopravvivenza degli animali, è completamente assente, e l’ambiente circostante è contaminato da rifiuti e detriti, che peggiorano ulteriormente la situazione.

Le indagini

Le autorità locali sono intervenute dopo aver ricevuto le segnalazioni, avviando un’indagine per verificare le condizioni della fattoria e accertare eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato una forte reazione da parte della comunità locale e di gruppi per la protezione degli animali, che hanno chiesto provvedimenti urgenti per salvaguardare la salute degli animali e punire i responsabili di questi maltrattamenti.