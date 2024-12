Viaggiare in aereo: cosa evitare di mangiare per un volo confortevole. Questi sono gli alimenti da cui stare alla larga.

Viaggiare in aereo può essere un’esperienza emozionante, ma a volte anche scomoda, soprattutto quando si tratta di scegliere cosa mangiare. L’altitudine e la pressione in cabina possono influenzare la nostra percezione del gusto e la digestione, rendendo alcuni alimenti meno ideali da consumare durante il volo. Evitare certi cibi può aiutarti a sentirti meglio e a goderti di più il viaggio. Ecco alcuni alimenti che è meglio evitare quando si vola.

Capire cosa evitare di mangiare prima e durante un volo può fare una grande differenza nel tuo comfort e benessere. Scegliendo con attenzione cosa consumare, non solo eviterai spiacevoli inconvenienti, ma migliorerai anche la tua esperienza di viaggio complessiva.

Cosa evitare di mangiare in aereo

Il sodio è un nemico insidioso quando si tratta di viaggiare in aereo. La pressione in cabina tende a disidratare il corpo, e consumare alimenti ricchi di sale può aggravare questa condizione. Patatine, salatini e cibi lavorati possono aumentare la sete e il gonfiore, rendendo il volo meno confortevole. Inoltre, l’elevata assunzione di sale può portare a problemi di pressione sanguigna, un rischio da evitare quando si è lontani da strutture mediche.

Fagioli, lenticchie, broccoli e cavolfiori sono noti per causare gonfiore e gas. In un ambiente pressurizzato come quello dell’aereo, queste sensazioni possono intensificarsi, portando a disagio e imbarazzo. Anche se questi alimenti sono sani, è meglio evitarli prima e durante il volo per prevenire problemi digestivi.

Le bevande gassate possono contribuire al gonfiore a causa dell’anidride carbonica. Inoltre, la bassa pressione in cabina può amplificare gli effetti dell’alcol, aumentando la disidratazione e l’affaticamento. Anche se un bicchiere di vino può sembrare rilassante, è consigliabile limitarne il consumo o optare per acqua o succhi naturali per mantenere l’idratazione.

Alimenti come patatine fritte, hamburger e altri cibi pesanti possono rallentare la digestione. In volo, il metabolismo è già rallentato, quindi è meglio scegliere opzioni più leggere e facili da digerire. I cibi grassi possono anche aumentare il rischio di bruciore di stomaco, un disturbo particolarmente fastidioso in aereo.

Altri cibi da non mangiare prima e durante il volo

Molte persone sono intolleranti al lattosio senza saperlo, e consumare latticini in volo può esacerbare i sintomi. Yogurt, latte e formaggi possono causare gonfiore e disturbi gastrointestinali. Se sai di avere una sensibilità al lattosio, è meglio evitarli prima e durante il viaggio.

Sebbene sushi e carne cruda possano essere deliziosi, è meglio evitarli prima di un volo. Il rischio di intossicazione alimentare è più alto con cibi crudi e il trattamento di tali condizioni è complicato in volo. Opta invece per cibi ben cotti e sicuri.

Il caffè e altre bevande contenenti caffeina possono aumentare la disidratazione e contribuire all’insonnia. Considerando che i voli lunghi richiedono spesso un po’ di riposo, è meglio limitare l’assunzione di caffeina prima e durante il volo.

I cibi con alto contenuto di zuccheri raffinati, come cioccolatini e dolcetti, possono causare picchi di zucchero nel sangue seguiti da cali bruschi, lasciandoti stanco e irritabile. Opta per frutta fresca o secca come alternativa più salutare.