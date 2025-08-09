La stanchezza cronica non è solo colpa del caldo ma anche della colazione sbagliata: mangia questo ogni giorno e rinascerai.

Biscotti, barrette, cornflakes, bibite, yogurt, snack, budini sono solo alcuni degli alimenti che si mangiano ogni giorno non solo nell’arco della giornata, ma anche a colazione. Sempre più persone, infatti, scelgono di fare colazione con un prodotto già pronto dedicando pochissimo tempo ad uno dei pasti principali della giornata.

Mangiando prevalentemente cibi industriali che, con la lavorazione, perdono le sostanze nutritive che, invece, si trovano negli ingredienti che offre la natura, il risultato è che spesso manca l‘energia per affrontare un’intera giornata. Con l’arrivo del caldo, la situazione diventa ancora più complicata perché ci si sente continuamente stanchi e senza forze proprio perché non si mangiano i giusti alimenti a colazione.

La colazione giusta per non sentirsi stanchi tutta la giornata

Per sopperire alla mancanza di sostanze nutrienti fondamentali per l’organismo, spesso, durante i mesi estivi, si consumano molti più integratori. Un’abitudine a cui si potrebbe rinunciare ricominciando a consumare alimenti che si trovano facilmente in natura e che sono ricchi di fibre, vitamine e tutto ciò che serve per dare al corpo la giusta energia per affrontare i vari impegni.

Ad esempio, i frutti estivi come anguria, melone, pesche, sono ricchi di sali minerali e vitamine e forniscono la “benzina” agli organi per funzionare. In realtà, tuttavia, l’integratore naturale per eccellenza è il cacao che è ricco di magnesio, fosforo, ferro, calcio, zinco e vitamine del gruppo B. Via libera anche al consumo di frutta secca anche se va ricordato, tutto dev’essere mangiato con moderazione e senza eccedere nelle quantità.

Qual è dunque, la colazione ideale, per combattere il caldo, sentirsi energici senza ricorrere ai vari integratori alimentari? Un frullato che si prepara con ingredienti naturali che sono:

150 g di yogurt al naturale

100 g di frutti rossi (mirtilli e lamponi)

2 cucchiai di fiocchi d’avena integrali

10 mandorle

qualche fogliolina di menta fresca

Frullate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e la vostra colazione, senza l’uso del forno, è pronta. Inoltre, oltre a bere questo frullato che rappresenta una bomba di energia potete mangiare anche uno o due quadratini di cioccolato fondente. In questo modo sarete sicuri di aver fornito al vostro organismo tutte le sostanze di cui ha bisogno per funzionare alla perfezione e la stanchezza cronica sarà solo un ricordo. Provare per credere.