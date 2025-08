Niente forno, zero stress e tanta morbidezza: sempre più persone scelgono la friggitrice ad aria per preparare dolci soffici e leggeri anche in piena estate. Uno degli esperimenti più riusciti? Il plumcake al cacao: un dolce da colazione semplice, ma sorprendentemente soffice, con una crosticina appena dorata fuori e una consistenza scioglievole dentro.

Perché scegliere il plumcake in friggitrice ad aria?

Non è solo una questione di comodità. La friggitrice ad aria permette una cottura uniforme, rapida e più sostenibile dal punto di vista energetico. In particolare in estate, è un vantaggio poter evitare l’utilizzo del forno, senza rinunciare a un dolce fatto in casa.

Il plumcake al cacao è uno dei dolci più amati a colazione. Versatile, goloso, e perfetto anche per i bambini, può essere personalizzato in versione bianca, alla vaniglia, oppure arricchito con frutta secca, gocce di cioccolato o yogurt.

Un dolce leggero, senza burro

A base di olio di semi e latte, questo plumcake è più leggero rispetto a molte torte tradizionali. Il burro compare solo nella glassa finale, che può essere anche omessa o sostituita con una crema spalmabile a base vegetale per una versione ancora più leggera.

Ed è proprio la semplicità degli ingredienti a rendere questa ricetta ideale per tutta la famiglia.

Ingredienti

Tutti gli ingredienti sono indicati in grammi per maggiore precisione:

180 g di farina 00

2 uova medie

45 g di cacao amaro in polvere

80 ml di olio di semi (preferibilmente di girasole)

170 g di zucchero semolato

180 ml di latte intero o parzialmente scremato

8 g di lievito per dolci (1 bustina)

100 g di cioccolato fondente

20 g di burro

Come preparare il plumcake al cacao in friggitrice ad aria

In una ciotola capiente, rompi le uova e aggiungi lo zucchero. Lavora il composto con le fruste elettriche finché non diventa chiaro e spumoso. Setaccia la farina, il cacao e il lievito, poi incorporali delicatamente al composto.

Aggiungi il latte a filo, continuando a mescolare, quindi versa anche l’olio. Il risultato deve essere una crema omogenea, liscia e priva di grumi.

Versa l’impasto in uno stampo adatto alla friggitrice ad aria. Se il tuo cestello è piccolo, puoi dividere l’impasto in due stampi o usare pirottini per ottenere plumcake monoporzione.

Cuoci a 180°C per circa 35 minuti. Dopo 30 minuti, fai la prova stecchino: se esce asciutto, il dolce è pronto. In caso contrario, prosegui la cottura per altri 5-7 minuti, controllando spesso.

Mentre il plumcake si raffredda, sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente. Una volta fuso, aggiungi il burro e mescola fino a ottenere una crema lucida e densa. Quando il plumcake è freddo, versaci sopra la glassa e livella con una spatola.

Il trucco in più: varianti e consigli

Se preferisci un gusto più semplice, puoi eliminare il cacao e sostituirlo con 45 g di farina, ottenendo una versione bianca. Aggiungi scorza di limone o vaniglia per profumarlo.

Oppure, prova ad arricchire l’impasto con mirtilli freschi, nocciole tritate o pezzetti di mela. Il plumcake in friggitrice ad aria è una base perfetta per sperimentare.

Per una versione senza lattosio, usa latte vegetale e sostituisci la glassa con un topping a base di crema di nocciole vegan.

Perché fa bene: colazione fatta in casa e meno zuccheri nascosti

Preparare dolci in casa consente di controllare quantità di zucchero e grassi, a differenza di molti prodotti da colazione industriali, spesso ricchi di additivi, olio di palma e conservanti.

Questo plumcake apporta energia a lento rilascio, grazie al mix di carboidrati complessi e grassi buoni dell’olio di semi. Le uova forniscono proteine, mentre il cacao è ricco di polifenoli antiossidanti.

La colazione ideale, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, dovrebbe fornire tra il 15% e il 20% delle calorie totali giornaliere. Un paio di fette di questo plumcake accompagnate da frutta e un caffè possono rappresentare un buon compromesso tra gusto e nutrizione.