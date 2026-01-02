Nel cuore di Venezia, il Museum Café del Museo Correr offre un’esperienza esclusiva tra storia e panorama su Piazza San Marco: aperitivi accessibili senza biglietto.

Nel cuore pulsante di Venezia, tra i tesori architettonici più iconici d’Italia, uno spazio che unisce storia, arte e paesaggi mozzafiato si apre al pubblico con un’offerta insolita: un aperitivo “regale” a partire da soli 6 euro.

Parliamo del Museum Café del Museo Correr, situato al primo piano del Palazzo Reale affacciato su Piazza San Marco, una delle piazze monumentali più celebri al mondo e vero simbolo della città lagunare.

Un Aperitivo regale nel Cuore di Piazza San Marco

Varcare la soglia del Museum Café è come entrare in un’epoca diversa, lontana dal caos turistico che caratterizza la piazza. Seduti tra arredi in stile Impero e pareti decorate con eleganza, si gode di un panorama privilegiato: la facciata marmorea della Basilica di San Marco e il celebre Campanile, illuminati da una luce soffusa che filtra dalle grandi finestre. Questo angolo di Venezia conserva ancora intatto tutto il fascino antico della Serenissima, offrendo ai visitatori un’esperienza unica dove il lusso incontra la cultura.

L’accesso al café non richiede il biglietto per il museo e consente di evitare le lunghe code tipiche dei luoghi di grande interesse storico. Il menu è studiato per soddisfare ogni esigenza, con proposte che spaziano dai caffè e dolci artigianali fino a piatti freddi e caldi, inclusi opzioni per vegetariani, vegani e celiaci. Per l’aperitivo, la scelta ricade su vini locali selezionati, birre artigianali e cocktail dal prezzo sorprendentemente contenuto, soprattutto se si considera la prestigiosa cornice.

Nonostante alcune recensioni online lamentino prezzi elevati per il classico spritz o un servizio lento, molte altre testimonianze sottolineano la qualità dei dolci, la gentilezza del personale e la vista impareggiabile. L’esperienza, come spesso accade, dipende dall’orario e dal momento in cui si visita il locale. In ogni caso, concedersi un drink ammirando la Basilica da un palazzo reale rimane un privilegio raro a Venezia, e un’occasione da non perdere.

Piazza San Marco, chiamata in dialetto veneto Piasa San Marco, è il cuore monumentale della città e l’unica piazza vera di Venezia – gli altri spazi urbani, infatti, sono chiamati “campi”. Con una superficie di circa 12.600 metri quadrati e una lunghezza di 175 metri, la piazza si sviluppa in una forma trapezoidale che ospita alcuni tra gli edifici più importanti e riconosciuti al mondo.

La Basilica di San Marco, con la sua facciata policroma risalente al XIII secolo, rappresenta un capolavoro di arte bizantina e romanica, arricchita da mosaici e bassorilievi che raccontano la storia della città e del suo santo patrono. Ai lati della piazza si trovano le storiche Procuratie Vecchie e Nuove, sedi un tempo dei Procuratori di San Marco, ora trasformate in porticati con negozi, caffè storici come il Caffè Florian e il Caffè Quadri, e uffici pubblici. Tra questi, il Museo Correr, che custodisce preziose testimonianze della storia veneziana, offre oggi a visitatori e residenti la possibilità di gustare un aperitivo in un contesto unico.

La piazza è inoltre caratterizzata dalla presenza della Torre dell’Orologio del 1499, dalla Loggetta del Sansovino e dal maestoso Campanile di San Marco, ricostruito nel 1902 dopo il crollo del 1902, che domina il panorama cittadino.

Di recente, importanti scavi archeologici effettuati nella zona monumentale hanno portato alla luce resti altomedievali, tra cui quelli della chiesa di San Gemignano, ampliando la conoscenza storica e arricchendo ulteriormente il patrimonio culturale di questa area.