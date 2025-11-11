Campione d’Italia, enclave italiana in territorio svizzero, è un borgo unico tra lago di Lugano, montagne e il celebre Casinò. Scopri cosa vedere e fare.

Sospeso tra due mondi, Campione d’Italia è una delle mete più singolari del nostro Paese. Un borgo che, pur appartenendo alla provincia di Como, si trova completamente circondato dal territorio svizzero, affacciato sul blu intenso del lago di Lugano. È un luogo che conquista per la sua eleganza discreta, per il ritmo tranquillo della vita e per la fusione perfetta tra cultura italiana e ordine svizzero.

Nonostante le dimensioni ridotte, poco più di due chilometri quadrati, Campione racchiude un sorprendente patrimonio architettonico, naturale e culturale. È la destinazione ideale per chi cerca un rifugio lontano dal caos, ma senza rinunciare al fascino cosmopolita di un luogo unico nel suo genere.

Campione d’Italia, un angolo italiano tra le montagne svizzere

Il borgo si sviluppa dolcemente lungo la riva del lago, con le case color pastello che si specchiano sull’acqua e le montagne che fanno da cornice. Le sue origini risalgono al Medioevo: secondo la tradizione, nel 777 d.C. il territorio fu donato a un arcivescovo milanese, segnando l’inizio di una storia complessa e affascinante che lo ha mantenuto italiano anche dopo la formazione della Confederazione Elvetica.

Tra i luoghi da non perdere c’è la chiesa di Santa Maria dei Ghirli, raggiungibile attraverso una scalinata panoramica. Dalla sua terrazza si apre una vista spettacolare sul lago, mentre all’interno si possono ammirare affreschi che vanno dal XIII al XVIII secolo, autentici capolavori di arte sacra. Di grande interesse anche l’oratorio di San Pietro, piccolo e suggestivo, e l’ex chiesa di San Zenone, oggi spazio espositivo per mostre ed eventi.

Impossibile parlare di Campione d’Italia senza menzionare il suo Casinò, uno dei più celebri d’Europa. L’imponente edificio moderno, progettato dall’architetto Mario Botta, domina il lungolago come un simbolo del divertimento elegante che da sempre caratterizza la località. All’interno, le sale ospitano roulette, tavoli da gioco e slot machine, ma anche eventi culturali e serate a tema, rendendolo un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza mondana di alto livello.

Campione è anche il punto di partenza ideale per escursioni nei dintorni: in pochi minuti si raggiunge Lugano, con i suoi musei e i caffè eleganti, o si può salire sul Monte Brè e sul Monte San Salvatore, balconi naturali da cui ammirare tutto il bacino del lago.

Un’altra curiosità che affascina i visitatori è la doppia anima economica del paese. Qui si può pagare sia in euro che in franchi svizzeri, simbolo concreto di una convivenza perfetta tra due mondi.