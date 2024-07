Sette italiani su dieci preferiscono muoversi in auto invece che prende i mezzi pubblici

Un’indagine condotta da Prima Assicurazioni e Nielsen rivela che sette italiani su dieci preferiscono l’auto ai mezzi pubblici per i loro spostamenti quotidiani. La ricerca mette in luce le principali criticità dei trasporti pubblici in Italia, che influenzano le scelte di mobilità degli italiani. Il 69,8% degli intervistati utilizza l’auto o la moto di proprietà piuttosto che fare affidamento su treni, tram o metropolitane.

Criticità dei trasporti pubblici

La mancanza di collegamenti efficienti è il principale motivo per cui il 26,7% degli intervistati evita i mezzi pubblici, soprattutto per le tratte tra periferia e centro città. I ritardi e le lunghe attese sono un deterrente per il 18% degli utenti, mentre il costo dei biglietti, ritenuto troppo elevato, influisce sul 10% degli intervistati. Anche la qualità dei servizi e il comfort a bordo giocano un ruolo, sebbene in misura minore, con il 15% delle persone che citano questi aspetti come problematici. Solo il 23,5% dei partecipanti alla survey ha dichiarato di preferire i mezzi pubblici.

Vantaggi e scelte ambientali

Il 23,5% di chi sceglie il trasporto pubblico lo fa principalmente per evitare le difficoltà di circolazione e parcheggio nei centri città (8,9%) e per utilizzare il tempo in modo produttivo senza doversi concentrare sulla guida (7%). Inoltre, il 7,6% considera l’uso del trasporto pubblico una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo aspetto della sostenibilità è anche un fattore rilevante nella scelta dei mezzi di trasporto per le vacanze estive, con il 30% degli italiani che lo considera cruciale.

In sintesi, mentre l’auto rimane la scelta preferita per la maggior parte degli italiani, il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico potrebbe incentivare una maggiore partecipazione al sistema, rispondendo alle preoccupazioni relative a efficienza, costi e comfort.