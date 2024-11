Settimana Black Friday, le super offerte di Amazon: dai detersivi ai pannolini, di cosa fare scorte

E’ la settimana calda ad un mese del Natale: il Black Friday è l’occasione per fare “scorta” di ciò che ci serve senza spendere una fortuna

Dagli Stati Uniti oltre ad Halloween abbiamo importato anche il “Black Friday“, che senza troppe spiegazioni da qualche anno a questa parte si è insinuato negli spot pubblicitari e sugli e-commerce di ogni genere e natura, come Amazon, di cui è il Re in quest’occasioni.

Il venerdì nero che da definizione ha l’aria di essere tutt’altro che allegro, si svolge il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Sulle sue origini ci sono diverse tesi, tra queste c’è la crisi economica avvenuta nel 1869 oppure veniva usato per descrivere il caos del traffico e delle persone che riempivano le strade per fare acquisti il giorno dopo il Ringraziamento.

Quello che è certo è che è una cosa positiva per i commercianti, perchè rappresenta il momento in cui i loro bilanci “passano dal rosso al nero” (profitto), grazie all’incremento delle vendite. Vendite che vengono fatte con sconti e promozioni pazzesche, come quelle che campeggiano in queste ore proprio su Amazon, soprattutto per i prodotti di uso quotidiano utili in casa.

I prodotti che puoi acquistare con il Black Friday su Amazon

Se si ha necessità di acquistare oggetti utili questo è il momento giusto per farlo. Il Black Friday impazza su Amazon con una serie di articoli di cui potremmo fare scorta, come:

Prodotti per la casa

– Detersivo liquido Dash Salva Colore: flacone da 5,2 L per 104 lavaggi. Ideale per preservare i colori e combattere le macchie anche a basse temperature. Imballaggi riciclabili al 100%.

– Ricambi Swiffer Wet (48 panni): panni umidi per una pulizia profonda di pavimenti in vinile, ceramica e legno.

– Piumini Swiffer Duster (25 ricariche): catturano peli, polvere e allergeni, perfetti per chi ha animali domestici.

Batterie

– Batterie AAA ricaricabili Amazon Basics: alta capacità, pre-caricate tramite energia solare, mantengono il 65% della carica dopo tre anni.

– Batterie AA alcaline Amazon Basics: confezione da 48 batterie con durata fino a 10 anni. Ideali per dispositivi come torce, giochi e fotocamere.

Cura personale

– Testine Oral-B Cross Action (12 pezzi): setole angolate per una pulizia profonda, rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali.

– Dentifricio Biorepair Pro White (4 tubetti): protegge i denti e li sbianca grazie a una tecnologia brevettata.

Pulizia e bucato

– Capsule lavastoviglie Finish Powerball (146 capsule): rimuovono lo sporco più ostinato senza prelavaggio. Biodegradabili e facili da usare.

– Power Caps Dixan (112 lavaggi): capsule predosate con azione smacchiante efficace già a 30°C.

Altri prodotti essenziali

– Carta igienica Amazon (36 rotoli): a 4 veli, realizzata con materiali certificati FSC e riciclati.

– Ricariche Tommee Tippee (16 pezzi): per lo smaltimento pannolini, bloccano odori e germi, garantendo igiene a lungo.