Se vuoi fare uno shopping super furbo, questi sono i consigli da seguire: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Con l’arrivo della stagione dei saldi estivi, cresce l’interesse verso lo shopping intelligente e la tutela dei diritti dei consumatori. Conoscere quando è possibile effettuare un reso o ottenere un rimborso può fare la differenza per evitare brutte sorprese e fare acquisti senza rischi.

Durante i saldi estivi 2025, i consumatori italiani devono essere consapevoli delle norme che regolano i resi e i rimborsi. È fondamentale sapere che il diritto di recesso non si applica generalmente agli acquisti effettuati in negozio fisico, a meno che il prodotto non presenti difetti o non corrisponda a quanto promesso. In caso di acquisto online, invece, la legge concede 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso, anche senza fornire una motivazione, con la possibilità di ottenere un rimborso completo.

Importante sottolineare che i negozi possono stabilire proprie politiche di reso più favorevoli, ma non possono ridurre i diritti garantiti dalla legge. Pertanto, in fase di acquisto è consigliabile chiedere sempre informazioni sulle condizioni di reso e garanzia offerte dal venditore.

Cosa si può cambiare e quando è possibile chiedere un rimborso

Nel caso di prodotti difettosi o non conformi, il consumatore ha diritto alla riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o rimborso. Questo vale sia per gli acquisti effettuati durante i saldi che fuori stagione. La garanzia legale di conformità dura due anni e obbliga il venditore a rispondere per eventuali difetti presenti al momento della consegna.

Per quanto riguarda gli articoli acquistati in saldo, è importante verificare che non abbiano difetti nascosti, perché in presenza di tali problemi è possibile chiedere il rimborso o la sostituzione anche dopo l’acquisto. Tuttavia, per cambi o resi motivati da semplice insoddisfazione o per errori di misura, la possibilità di rimborso dipende dalle politiche adottate dal negozio.

Per evitare inconvenienti, è consigliabile:

Conservare sempre lo scontrino o la ricevuta fiscale, documento essenziale per qualsiasi richiesta di reso o rimborso;

Controllare attentamente il prodotto al momento dell’acquisto, soprattutto durante i saldi, per individuare subito eventuali difetti;

Informarsi sulle condizioni di vendita e reso prima di procedere all’acquisto, chiedendo chiarimenti al personale di vendita;

Nel caso di acquisti online, leggere attentamente la politica di recesso e verificare eventuali costi di spedizione per la restituzione.

Conoscere i propri diritti e muoversi con attenzione permette di fare acquisti intelligenti durante i saldi estivi e di tutelarsi efficacemente in caso di problemi con i prodotti acquistati.