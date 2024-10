Momenti di terrore si sono verificati sulla Statale 280 a Lamezia Terme, dove un’auto di passaggio è stata improvvisamente inghiottita da una voragine che si è aperta a causa del maltempo. Il drammatico incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Lamezia Sud, dove le intense piogge delle ultime ore hanno causato il cedimento dell’asfalto. La voragine, larga diversi metri e profonda abbastanza da contenere un’intera vettura, ha sorpreso gli automobilisti, ma fortunatamente i presenti sono riusciti a mettere in salvo gli occupanti prima dell’arrivo dei soccorsi.

Auto nella voragine: soccorsa la conducente

L’auto è finita nella buca, ma fortunatamente è rimasta per metà sospesa sopra l’acqua che aveva invaso la voragine. Questo ha permesso ai passeggeri di salvarsi. La conducente, una giovane di 25 anni, è stata prontamente soccorsa da altri automobilisti di passaggio e non ha riportato ferite. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma l’intervento tempestivo dei presenti ha evitato il peggio.

Maltempo e disagi in Calabria

Il maltempo che ha colpito la Calabria ha provocato numerosi danni e disagi, soprattutto nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. La Statale 280, che collega Lamezia Terme a Catanzaro, è stata bloccata a causa degli allagamenti all’altezza del Centro Commerciale Due Mari, causando lunghe code in entrambe le direzioni. Le forti piogge hanno provocato strade allagate, auto sommerse, tombini saltati e alberi caduti in varie zone. In un altro episodio, una vettura è finita in una buca a causa del cedimento del manto stradale in via Perugini, mentre altre auto sono state sommerse dall’acqua nei pressi dell’ospedale.