Questa mattina Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha vissuto un momento unico: l’incontro con Papa Leone XIV. Il tennista altoatesino è stato ricevuto dal nuovo Pontefice insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Angelo Binaghi. Ad accompagnarli c’erano anche le rispettive famiglie: per Sinner erano presenti i suoi genitori, Hanspeter e Siglinde.

Non è mancata la presenza simbolica dello sport azzurro: la FITP ha portato con sé i trofei vinti a Malaga nel 2024 dalle nazionali italiane maschile e femminile in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Un gesto che ha sottolineato l’importanza di questo momento non solo per l’atleta ma per tutto il tennis italiano.

La visita è avvenuta in un giorno di pausa per Sinner, che tornerà in campo giovedì 15 maggio per i quarti di finale degli Internazionali di Roma. In serata, invece, assisterà alla finale di Coppa Italia di calcio tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico, tifando per i rossoneri, la sua squadra del cuore.

Tra battute e una racchetta, un dono al Papa

Durante l’incontro, Sinner ha fatto un regalo molto personale al Pontefice: una racchetta da tennis accompagnata da una pallina. Con un sorriso, ha chiesto: «Vuole giocare?». Papa Leone XIV, divertito, ha guardato la sala attorno a sé e ha risposto ridendo: “Lasciamo stare, qui meglio di no”. Poi, con ironia, ha aggiunto: “A Wimbledon mi lascerebbero…”, accennando alla possibilità scherzosa di usare la racchetta nel tempio sacro del tennis britannico.

I toni dell’incontro sono rimasti sempre cordiali e familiari. Dopo i saluti iniziali — “Piacere, onorato” ha detto Sinner — il campione ha presentato i suoi genitori al Papa, che ha chiesto se parlassero tedesco. Sinner ha confermato con semplicità: “Sì, noi parliamo tedesco”.