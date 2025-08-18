Smartphone, c’è un modo per rimuovere subito lo spam, e consiste in un tasto da premere. Ecco la soluzione ideale da non perdere

Nel quotidiano degli utenti di smartphone, uno degli inconvenienti più fastidiosi resta senza dubbio quello delle chiamate spam. Nonostante le normative e i tentativi di contrasto, questo fenomeno persiste, sfruttando spesso le maglie della legge. Tuttavia, i produttori di telefoni mobili hanno implementato soluzioni integrate per bloccare o silenziare automaticamente questi disturbi, a portata di un semplice tocco, sia su dispositivi Android che iPhone.

Con l’arrivo di iOS 18 e i modelli Apple più recenti, tra cui iPhone 16 Pro e precedenti compatibili, la gestione dello spam telefonico è diventata più efficace e immediata. Apple ha infatti introdotto funzionalità di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti che non sono presenti nei contatti o nelle chiamate recenti. Per attivare questa opzione basta andare su Impostazioni > Telefono > Silenzia chiamate sconosciute: le chiamate indesiderate verranno deviate direttamente alla segreteria senza alcuna notifica.

Un’ulteriore misura è il servizio Blocco e ID chiamate, che sfrutta anche dati forniti dagli operatori per riconoscere e bloccare automaticamente chiamate di tipo fraudolento o promozionale. Questa funzione, disponibile con alcuni gestori, si attiva sempre dalle impostazioni del telefono. Con l’aggiornamento previsto a settembre 2025, iOS 26 promette un ulteriore potenziamento delle capacità di filtro, integrando l’intelligenza artificiale per identificare con maggiore accuratezza le chiamate spam.

Android e le funzionalità antispam integrate

Anche molti smartphone Android dispongono di strumenti nativi per contrastare lo spam telefonico. All’interno della sezione Assistenza chiamate nelle impostazioni dell’app Telefono, si trovano opzioni come Filtro chiamate e Identificatore di chiamate e spam.

Attivando queste funzioni, è possibile bloccare automaticamente le chiamate spam in modo silenzioso: l’utente non riceverà notifiche né messaggi vocali, ma potrà consultare la cronologia delle chiamate filtrate in qualsiasi momento.

Il procedimento è semplice: aprire l’app Telefono, accedere al menu “Impostazioni”, selezionare “Identificatore chiamate e spam” e abilitare sia la visualizzazione dell’identificatore che il filtro automatico delle chiamate sospette.

Il contesto normativo e tecnologico in Italia

Nonostante il Governo italiano abbia varato leggi che vietano le chiamate a numeri generati casualmente senza consenso, il fenomeno dello spam telefonico continua ad aggravarsi. Le aziende che generano queste chiamate spesso sfruttano scappatoie legali o operano consapevolmente in modo illecito, accettando il rischio di sanzioni perché il ritorno economico rimane elevato.

In questo scenario, la tecnologia integrata nei dispositivi mobili rappresenta un importante alleato per gli utenti. L’adozione di strumenti di intelligenza artificiale e sistemi di rilevamento avanzati, come quelli implementati da Apple nel chip A18 Pro e nelle ultime versioni di iOS, sta migliorando la qualità della vita digitale, riducendo l’impatto delle chiamate indesiderate.

L’attenzione degli utenti verso la privacy e il controllo delle comunicazioni ha portato anche all’introduzione di funzioni evolute come la segnalazione diretta di chiamate spam e la personalizzazione delle impostazioni di blocco, permettendo di adattare la protezione alle proprie esigenze.

Il contrasto alle chiamate spam resta dunque una sfida complessa, che richiede un mix di azioni legislative, tecnologiche e comportamentali. Nel frattempo, sfruttare appieno le funzionalità offerte dai moderni smartphone può trasformare il cellulare da fonte di stress in uno strumento più sicuro e meno invasivo.