Favorisce digestione ottimale, aiuta a controllare la fame e il peso, riduce stress e abbuffate. Scopri i consigli pratici

In un mondo sempre più frenetico, anche i momenti dedicati al cibo si sono trasformati in un’occasione di fretta e distrazione. Tuttavia, esiste una strategia fondamentale per migliorare la salute, il benessere e il rapporto con il proprio corpo. Secondo gli esperti, il modo con cui si consuma il pasto influisce in modo significativo su digestione, controllo della fame e persino sul peso corporeo.

Questi suggerimenti non solo migliorano la digestione ma contribuiscono a un controllo più efficace del peso e a una riduzione degli episodi di fame nervosa.

I vantaggi sulla digestione e sul controllo del peso

Il primo aspetto da considerare è che la digestione ha inizio nella bocca. Masticare con calma permette una scomposizione meccanica del cibo, facilitata dagli enzimi salivari, che alleggerisce il lavoro di stomaco e intestino. Questo processo riduce gonfiore, acidità, reflusso e senso di pesantezza, problemi molto comuni in chi consuma i pasti troppo rapidamente. Studi recenti suggeriscono che un boccone dovrebbe restare in bocca per almeno 30 secondi prima di essere deglutito, un tempo che consente anche di apprezzare pienamente il sapore degli alimenti.

Un altro vantaggio importante riguarda la regolazione del senso di sazietà. Il cervello mette circa 20 minuti per ricevere il segnale di “stop” dallo stomaco. Mangiare troppo velocemente impedisce di riconoscere tempestivamente la pienezza, portando a un consumo eccessivo di cibo. Rallentare il ritmo alimentare aiuta il sistema ormonale a regolare meglio la fame, evitando eccessi calorici e favorendo una perdita di peso sostenibile senza ricorrere a diete rigide.

Nella società odierna, dove stress e ansia sono all’ordine del giorno, il cibo viene spesso utilizzato come rifugio emotivo. Mangiare in fretta e senza consapevolezza può alimentare un circolo vizioso di fame nervosa e senso di colpa post-pasto. Il nutrizionista Giorgio Cuzzola sottolinea come mangiare lentamente sia anche un atto di cura verso se stessi, che consente di distinguere tra fame fisica e fame emotiva, riducendo così il rischio di abbuffate e migliorando il rapporto con il cibo.

Per chi desidera migliorare la propria alimentazione e trarre vantaggio da una masticazione più lenta, alcuni accorgimenti possono essere utili:

Non mangiare direttamente dai contenitori , ma impiattare il cibo e consumarlo a tavola. Questa semplice abitudine rallenta il ritmo del pasto e stimola la vista, aumentando l’appetito visivo.

Diventare consapevoli di ogni boccone, utilizzando tutti i sensi per apprezzarne sapore, consistenza e aroma. Questo favorisce una maggiore presenza mentale durante il pasto.

Utilizzare le bacchette, come avviene in molte culture orientali, per prendere bocconi più piccoli e mangiarli più lentamente, facilitando anche una maggiore attenzione al cibo.

Tagliare il cibo in pezzi piccoli, un gesto che può trasformarsi in una pratica meditativa informale, aiutando a vivere il momento presente e riducendo la fretta.

Durante i mesi estivi, quando il caldo può ridurre l’appetito e modificare le abitudini alimentari, è importante adattare la dieta senza rinunciare a un ritmo alimentare consapevole. Il consiglio è quello di privilegiare frutta e verdura di stagione, legumi, latticini magri e olio d’oliva, in linea con la tradizione della dieta mediterranea. Questi alimenti sono facilmente digeribili e garantiscono il giusto apporto nutritivo senza appesantire l’organismo.