Sostenibilità Urbana: soluzioni innovative per gestire il traffico in città

Oggigiorno si parla spesso di smart city, ma di cosa si tratta? L’Unione Europea l’ha definita come un posto in cui l’efficienza delle reti e dei servizi è data dall’utilizzo di soluzioni innovative in ambito digitale. Da queste soluzioni digitali ne traggono beneficio sia gli abitanti che gli enti pubblici e privati. Il che si traduce in un uso migliore delle risorse e in una minore quantità di emissioni rilasciate nell’ambiente.

Anche il traffico può essere gestito con soluzioni ottimizzate che vanno dal controllo intelligente degli accessi alla gestione del pedaggio urbano. L’obiettivo è quello di raggiungere una mobilità sostenibile in città sempre più smart e interconnesse tra loro.

Seppure possano sembrare obbiettivi ancora lontani e “futuristici”, la mobilità smart per città intelligenti è sempre più una realtà. Vediamo in cosa si traduce per la gestione del traffico.

Quali sono i problemi del traffico?

Nelle nostre città, sia di piccole che di grandi dimensioni, il traffico può rappresentare un problema per tutti ed è destinato ad aumentare se non si adottano soluzioni alternative. Le problematiche causate dal traffico coinvolgono diverse sfere che non riguardano soltanto l’allungarsi dei tempi di percorrenza.

Quando si rimane imbottigliati nel traffico, infatti, oltre ad arrivare in ritardo dove si doveva andare, si spreca molto carburante. Quando una vettura è accesa, si sa, vengono emessi dei gas serra che contribuiscono all’inquinamento. L’impatto ambientale è notevole.

Se ci sono molte auto in strada anche la sicurezza stradale viene ridotta. In circostanze del genere, anche il trasporto pubblico può non essere abbastanza efficiente. Situazioni di grande traffico possono indurre le persone a non recarsi nella città coinvolta che, automaticamente, diminuisce in attrattività, con un peggioramento dell’economia e dell’indotto.

Il traffico genera problemi anche sulla salute degli individui che sono costretti a stare al volante per molto tempo. Ad esempio, aumentano tensione e stress, anche per i passeggeri. Un clima di tensione e frustrazione può essere, in alcuni casi, causa di incidenti. A risentirne anche la circolazione sanguigna oltre che la respirazione, in quanto si tende a respirare l’aria inquinata dei gas di scarico.

Verso la sostenibilità urbana

Grazie alle soluzioni digitali ci si può avviare verso la sostenibilità urbana, obbiettivo di qualsiasi smart city. Con l’uso della tecnologia è possibile rendere la mobilità in città e non solo, molto più semplice con una risoluzione di svariati problemi. In primo luogo, si risparmia tempo, in secondo luogo le infrastrutture vengono rese più sostenibili ed efficienti. Nel lungo periodo, poi, anche l’ambiente ringrazierà.

Tipologie di soluzioni innovative

Tra le soluzioni innovative per la gestione del traffico esistono delle piattaforme che sfruttano i sistemi di controllo del traffico intelligente (ITS). Questi ultimi usano la tecnologia per gestire e monitorare il traffico in real time. Sono ITS dispositivi come i semafori intelligenti, i sensori di traffico, i radar e le videocamere in campo. Ne consegue che, una smart city, analizzando i dati ITS può ottimizzare, ad esempio, le tempistiche dei semafori e, di conseguenza dirigere il traffico efficientemente ma anche risolvere gli eventi critici in breve tempo.