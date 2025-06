Una delle regioni meno conosciute del Centro Italia, nasconde una costa che è realmente un tesoro da scoprire. Scopriamola insieme

Spesso trascurata dai turisti, questa zona offre una varietà di spiagge incantevoli e angoli segreti, rendendola una meta ideale per chi cerca un’esperienza lontana dal turismo di massa.

Con i suoi circa 35 chilometri di costa, questo scorcio d’Italia è un paradiso di bellezze naturali, tra mare cristallino, spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato. Ogni spiaggia ha una sua peculiarità, capace di attrarre visitatori con diverse preferenze e desideri.

35 km di bellezza

Parliamo del Molise. Un piccolo, piccolissimo, affaccio sul mare. Ma bellissimo. La spiaggia di Campomarino, situata nella provincia di Termoli, rappresenta una delle mete più famose della regione. Caratterizzata da una lunga distesa di sabbia dorata e da acque tranquille, è perfetta per le famiglie. La bassa profondità dell’acqua si estende per diversi metri, creando un ambiente sicuro per i bambini che possono giocare e divertirsi senza preoccupazioni.

Campomarino è ben attrezzata con stabilimenti balneari che offrono lettini, ombrelloni e servizi di ristorazione. Tuttavia, per chi cerca momenti di tranquillità, è possibile trovare anche angoli più riservati, dove rilassarsi lontano dalla folla. La vicinanza al centro abitato permette di coniugare una giornata al mare con la scoperta della gastronomia locale. I ristoranti della zona sono famosi per i loro piatti di pesce fresco, preparati secondo le ricette tradizionali molisane, che rappresentano un vero e proprio invito a vivere un’esperienza culinaria autentica.

La spiaggia di Vasto è una vera e propria gemma della costa molisana. Qui, la natura selvaggia si fonde con il mare cristallino, creando paesaggi di incomparabile bellezza. Le lunghe distese di sabbia sono punteggiate da scogliere a picco sul mare, che offrono scenari spettacolari e opportunità per esplorazioni. Questo tratto di costa è ideale per chi ama le lunghe passeggiate, immerso in un’atmosfera di tranquillità e serenità.

Vasto è anche vicino alla Riserva Naturale di Punta Aderci, una delle aree protette più importanti della regione. Qui, la biodiversità è straordinaria, con una varietà di flora e fauna che rende questo luogo perfetto per gli amanti della natura e del birdwatching. I sentieri che si snodano nella riserva offrono la possibilità di ammirare non solo il mare, ma anche la vegetazione tipica della macchia mediterranea, rendendo ogni visita un’opportunità per scoprire la bellezza della natura incontaminata.

Chi desidera esplorare angoli meno noti e più riservati non può perdere la Costa Verde. Questo tratto di costa, che si estende tra il comune di Montebello e il confine con l’Abruzzo, è caratterizzato da calette nascoste, raggiungibili solo tramite sentieri che si snodano tra la macchia mediterranea. Qui, il mare si presenta in tutta la sua bellezza, con tonalità di blu che sfumano in un azzurro intenso, creando un’atmosfera di assoluto relax e tranquillità.

Oltre alle spiagge più conosciute, il Molise vanta numerosi angoli segreti che meritano di essere scoperti. Ad esempio, la Spiaggia di Punta Penna, situata nei pressi di Vasto, è una delle più belle e meno affollate della regione. Caratterizzata da sabbia fine e da un mare turchese, è ideale per chi cerca un’oasi di pace e bellezza.

Un’altra perla della costa è la Spiaggia di Porto Cannone, un luogo incantevole dove la natura regna sovrana. Qui, il paesaggio è dominato da dune di sabbia e una vegetazione rigogliosa, che fanno da cornice a un mare limpido e invitante. Questa spiaggia è perfetta per coloro che amano il trekking e la fotografia naturalistica, grazie ai panorami mozzafiato che offre.