Nel panorama delle applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp continua a evolversi offrendo agli utenti nuove possibilità.

Tra le tendenze più recenti spicca il cosiddetto “modo Tamagotchi” su WhatsApp, una modalità non ufficiale che consente agli utenti di arricchire l’esperienza con elementi ispirati al celebre fenomeno degli anni Novanta, il Tamagotchi. Scopriamo come attivare e sfruttare questa funzionalità, e perché proprio il Tamagotchi continua a essere un simbolo di affetto e interattività nel mondo digitale.

Il modo Tamagotchi su WhatsApp permette di personalizzare alcuni aspetti dell’app, come i fondi delle chat e i toni di notifica, rendendo l’esperienza più giocosa e coinvolgente per chi ha nostalgia di questo iconico gioco elettronico portatile.

Modificare il fondo delle chat

Per cambiare lo sfondo delle conversazioni e immergersi nell’atmosfera Tamagotchi, è necessario prima scaricare un’immagine a tema. Successivamente, si seguono questi passaggi:

Aprire WhatsApp sul proprio dispositivo.

Accedere a Impostazioni , quindi selezionare Chat .

, quindi selezionare . Entrare in Sfondo chat e scegliere l’opzione Seleziona dalla galleria .

e scegliere l’opzione . Scegliere l’immagine desiderata, regolarne dimensioni e luminosità.

Salvare la modifica cliccando sull’icona di conferma in alto a destra.

Questa procedura consente di personalizzare ogni chat con immagini ispirate al mondo Tamagotchi, dai personaggi iconici agli scenari del Pianeta Tamagotchi, creando un ambiente digitale più familiare e simpatico.

Personalizzare il tono delle notifiche

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, si può modificare il tono di notifica con suoni tipici del Tamagotchi. Ecco come fare:

Scaricare da internet il file audio originale del suono Tamagotchi.

Aprire WhatsApp e andare su Impostazioni > Notifiche .

> . Selezionare Tono di notifica .

. Scorrere fino in fondo e scegliere Aggiungi tono .

. Selezionare il file audio scaricato.

In questo modo, ogni messaggio in arrivo sarà accompagnato dal celebre suono di Tamagotchi, evocando ricordi e aumentando il divertimento.

Un’altra innovazione interessante è la possibilità di creare un chatbot ispirato a un Tamagotchi, che simula l’interazione con una creatura digitale personalizzabile. Per avviare il processo:

Aprire WhatsApp e andare alla lista contatti.

Selezionare Chattare con le IA .

. Premere il simbolo “+” in alto a destra.

Rispondere alle domande guidate per definire le caratteristiche del chatbot, come la sua funzione, personalità, aspetto e nome.

Configurare le opzioni di privacy e visibilità, scegliendo se rendere il chatbot pubblico o privato e su quali piattaforme (WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook) renderlo accessibile.

Aggiungere eventuali messaggi di benvenuto e istruzioni per l’uso.

Cliccare su Crea e iniziare a interagire con il proprio Tamagotchi digitale.

Questa funzione consente agli utenti di avere un compagno virtuale personalizzato, che risponde e si comporta secondo le indicazioni fornite, rievocando la cura e l’attenzione tipiche del gioco originale.