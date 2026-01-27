Un italiano su tre pratica sport e il calcio è senza dubbio l’attività per eccellenza in Italia. Negli ultimi anni, però, anche il tennis e il padel hanno iniziato ad attirare l’attenzione, grazie soprattutto gli Azzurri nella top mondiale come Sinner. Nella vita di tutti i giorni, invece, gli italiani preferiscono il fitness, la corsa e gli sport d’acqua.

Ci sono tanti modi per vivere lo sport. C’è chi va allo stadio, qualcun altro frequenta la palestra e altri ancora preferiscono la tv. Di certo, gli sport più gettonati in questi anni sono il calcio, il tennis e il volley, almeno per quanto riguarda l’audience. Tra gli sport più praticati, invece, non vincono le attività di squadra ma quelle legate al benessere come il fitness e la ginnastica.

Lo sport si gioca anche online tra streaming, social e giochi a tema

Di certo non può mancare il digitale. Non serve più essere atletici per praticare sport, sono sempre di più gli italiani che scelgono di giocare a giochi a tema sportivo sui casino online e sulle varie piattaforme di intrattenimento. Tra le dirette streaming, i commenti sui social e i reel, c’è sempre più tempo anche per concedersi delle partite al volo online.

Le piattaforme di gioco mettono a disposizione un’ampia serie di titoli pensati proprio per incontrare i gusti degli utenti. In questo modo, puoi vivere l’emozione dei campionati anche online e puoi portare la tua squadra del cuore alla vittoria.

Calcio e tifo televisivo sono il motore emotivo del Paese

Il calcio è ancora lo sport più amato, sono più di 30 milioni gli italiani adulti interessati a questa attività e la stagione 2023-24 ha generato più di 470 milioni di contatti tv in totale. Gli stadi hanno toccato i 21 milioni di presenze con la Serie A a 31.172 spettatori medi, il miglior dato dal 1992-93.

Questi numeri spiegano perché il pallone continui a occupare la prima posizione nel cuore degli italiani, a prescindere da come vada la Nazionale o dal rendimento dei club. Ogni Paese ha uno sport identitario che la rappresenta e, senza dubbio, lo sport italiano per eccellenza è proprio il calcio.

Tennis e padel passano da nicchia a fenomeno da milioni

Il 2025 è stato l’anno in cui gli sport da racchetta hanno visto il boom. La finale delle ATP Finals Sinner-Alcaraz è stata seguita in chiaro su Rai2 da più di 5,4 milioni di spettatori (28,7% di share) e circa 7 milioni tra Rai e Sky, un picco storico per il tennis in Italia in era Auditel.

La base, però, non è solo televisiva: la FITP ha superato per la prima volta 1.151.769 tesserati nel 2024, con 18,3 milioni di appassionati e 6,5 milioni di praticanti tra tennis e padel. È il secondo polo sportivo del Paese per seguito, spinto dai risultati degli azzurri e da un calendario di eventi internazionali distribuiti su tutto il territorio.

Pallavolo e basket crescono tra i palazzetti, le scuole e gli oratori

La FIPAV ha registrato 342.933 tesserati nel 2023/24 e, secondo le ultime analisi, il movimento ha superato quota 356.000 nel 2024, un nuovo massimo storico. La pallavolo resta uno degli sport di squadra più praticati, soprattutto tra i giovani e nelle scuole.

Anche la pallacanestro mostra dei segnali di allargamento della base. Infatti, secondo l’ultimo report ISTAT la quota di praticanti è salita al 4,9% rispetto al 4% di dieci anni fa, un progresso lento ma continuo.

Running, fitness e sport all’aria aperta guidano la pratica quotidiana

Quando si passa dalla passione alla pratica, la classifica cambia. Nel 2024-25 il gruppo ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica è il più praticato da circa un terzo degli sportivi (33,1%, 7,1 milioni di persone), davanti al calcio (20,3%) e agli sport acquatici (18,7%). L’atletica-jogging vale il 18,3% e gli sport ciclistici il 10,7%. Inoltre, quasi quattro praticanti su dieci si allenano in autonomia all’aperto, questo significa che gli italiani sono sempre più flessibili sulla loro routine.

Nel complesso, una persona su tre in Italia dichiara di fare sport, quindi si parla di circa 21,5 milioni di cittadini. Tra gli uomini domina il calcio (34,4% di chi pratica), tra le donne il fitness (47,4%). Questi dati mostrano in modo chiaro in che modo viene vissuta l’attività fisica nella vita di tutti i giorni.

Considerazioni sulla pratica sportiva in Italia

L’Italia continua a essere un Paese di calcio, ma non solo. I dati raccontano una piramide a due volti: in cima al tifo c’è il pallone, mentre nella pratica quotidiana prevalgono le attività di fitness, corsa e acqua. Le racchette sono cresciute tantissimo, con un seguito trasversale e una base tesserata ormai gigantesca. La pallavolo consolida una comunità vasta, il basket allarga lentamente i confini.

E il digitale, dalla tv all’online, amplifica tutto, crea dei nuovi modi per vivere e condividere la passione. Quindi, si può dire che l’Italia è un Paese che guarda, gioca e si allena. E lo fa sempre di più, in modi diversi e complementari.