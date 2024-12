Spotify 2024, quali sono gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo

Come ogni anno, anche in questo 2024 è stato pubblicato Spotify Wrapped, che fornisce una panoramica sugli artisti, i brani e gli album più ascoltati sulla piattaforma di streaming. In Italia il più ascoltato è Geolier, nel mondo, come prevedibile, domina la musica di Taylor Swift.

Spotify, top 10 artisti e artiste in Italia

Come detto, in Italia Geolier è il più ascoltato sulla piattaforma. Seguono Sfera Ebbasta e Lazza. Scopriamo la top 10 nel dettaglio.

Geolier

Sfera Ebbasta

Lazza

Tedua

ANNA

Guè

Kid Yugi

Capo Plaza

Shiva

Tony Effe

Tra le cantanti, invece, le prime tre artiste ascoltate su Spotify in Italia sono ANNA, Rose Villain e Annalisa. Taylor Swift è al quarto posto di questa classifica.

ANNA

Rose Villain

Annalisa

Taylor Swift

Angelina Mango

Elodie

Emma

Billie Eilish

Dua Lipa

Madame

Tra gli artisti italiani più ascoltati all’estero ci sono i Måneskin, seguiti dai Meduza e da Gabry Ponte. Nella top 10 troviamo anche Ludovico Einaudi, Gigi D’Agostino, Laura Pausini, Antonio Vivaldi, Andrea Bocelli, Raffaella Carrà ed Eros Ramazzotti.

Spotify, le canzoni e gli album più ascoltati in Italia

È di Geolier la canzone più ascoltata sulla piattaforma di streaming. Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain e Tuta Gold di Mahmood rocoprono rispettivamente la seconda e la terza posizione nella classifica.

I P’ ME, TU P’ TE di Geolier

Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain

Tuta Gold di Mahmood

100 messaggi di Lazza

Sesso e samba (feat. Gaia) di Tony Effe

30°C di ANNA

Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

Dopo le 4 (feat. Bresh & Tedua) di Tony Effe

Sinceramente di Annalisa

MIU MIU di Tony Effe

L’album più ascoltato in Italia è DIO LO SA, di Geolier. Seguono ICON di Tony Effe e VERA BADDIE di ANNA. In top 10 troviamo: La Divina Commedia di Tedua, I Nomi del Diavolo di Kid Yugi, LOCURA di Lazza, X2VR di Sfera Ebbasta, FERITE di Capo Plaza, IL CORAGGIO DEI BAMBINI di Geolier e TUNNEL di Simba La Rue.

Spotify, gli artisti più ascoltati nel mondo

Come detto, e come era facile intuire, nel 2024 l’artista più ascoltata nel mondo su Spotify è Taylor Swift. Seguono The Weeknd e Bad Bunny. Scopriamo la top 10 nel dettaglio.

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid

Spotify, le canzoni e gli album più ascoltati nel mondo

Al primo posto della classifica delle canzoni più ascoltate sulla piattaforma non c’è un brano di Taylor Swift, ma troviamo Espresso di Sabrina Carpenter. Seguono Beautiful Things di Benson Boone e BIRDS OF A FEATHER di Billie Eilish.

Espresso di Sabrina Carpenter

Beautiful Things di Benson Boone

BIRDS OF A FEATHER di Billie Eilish

Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

Lose Control di Teddy Swims

End of Beginning di Djo

Too Sweet di Hozier

One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose-Depp) di The Weeknd

Cruel Summer di Taylor Swift

Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars

Guidano la classifica degli album più ascoltati nel mondo le cantanti Taylor Swift conTHE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, Billie Eilish con HIT ME HARD AND SOFT e Sabrina Carpenter con Short n’ Sweet.