Il New York Post riporta le canzoni di Natale più ascoltate di sempre su Spotify. La regina di questa classifica, e forse c’era da aspettarselo, è Mariah Carey con il suo brano “All I Want For Christmas Is You”, che ha registrato un aumento degli ascolti impressionante sulla piattaforma già da novembre.

Mariah Carey, la regina delle canzoni di Natale

Si sa, Natale arriva sempre molto prima, diffondendo la sua tradizionale atmosfera settimane prima delle festività. Ci si dedica ai regali, alle decorazioni e si entra nel clima il prima possibile. Lo si fa con i film di Natale e anche con la musica, tornando a rispolverare le playlist dedicate nelle principali piattaforme di streaming. Ma quali sono i brani di Natale più ascoltati di sempre? Il New York Post rivela la classifica, in cui troviamo qualche sorpresa e tante conferme.

Al primo posto c’è “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey, la canzone di Natale più ascoltata su Spotify che conferma il ruolo della cantante newyorkese come la regina della musica natalizia. La canzone, dall’album “Merry Christmas” del 1994, è diventato il primo brano natalizio a superare i 2 miliardi di streaming sulla piattaforma. Questo sembra un brano davvero infinito, che pare non aver perso praticamente nulla dalla sua uscita, anzi. Sembra infatti che stia riscuotendo un notevole successo anche tra i più giovani utenti di Spotify.

Spotify, la classifica delle canzoni di Natale

Dopo Mariah Carey, nella classifica delle canzoni di Natale più ascoltate su Spotify troviamo l’iconica “Last Christmas“, del duo pop britannico Wham! Il brano, pubblicato nel 1984 come primo singolo estratto dall’album Music from the Edge of Heaven, è stato scritto da un giovanissimo George Michael.

Al terzo posto della classifica c’è il più recente “Santa tell me” di Ariana Grande, concepito nel 2014 come singolo estratto dall’EP Christmas Kisses. In classifica, al quarto posto, troviamo anche un grande successo datato 1958, ovvero “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee. Quando si dice il classico non tramonta mai.

In questa speciale classifica poi non poteva mancare Michael Bublé. La sua “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“, una versione moderna del brano di Perry Como del 1951, si piazza alla quinta posizione. A completare la classifica, infine, troviamo: l’iconica “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms, “Snowman” di Sia, “It’s the Most Wonderful Time of the Year” di Andy Williams, “Mistletoe” di Justin Bieber e la sempreverde “Feliz Navidad” di José Feliciano.