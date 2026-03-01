Sanremo guarda al futuro e lo fa pensando già al conduttore della prossima edizione. Durante la finale del Festival 2026, è arrivata la conferma ufficiale: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Festival di Sanremo 2027. Una notizia che circolava già da settimane, ma che ha trovato consacrazione proprio sul palco dell’Ariston, davanti a milioni di telespettatori.

A ufficializzare il passaggio è stato Carlo Conti, che nel corso della serata conclusiva ha raggiunto De Martino in platea e ha annunciato il suo nome come guida della prossima edizione. Un momento inedito nella storia del Festival: mai prima d’ora il testimone era stato consegnato in diretta televisiva.

L’annuncio in diretta: un passaggio storico

Carlo Conti ha voluto condividere con il pubblico la scelta della Rai, presentando il suo successore in diretta tv.

De Martino, visibilmente commosso, ha ringraziato la Rai e lo stesso Conti per la stima dimostrata. L’ex ballerino diventato conduttore ha parlato di un onore enorme e di una responsabilità che affronterà “con impegno e dedizione”.

Stefano De Martino, volto giovane per il Sanremo del futuro

Negli ultimi anni Stefano De Martino ha consolidato la sua carriera televisiva, passando dal mondo della danza alla conduzione di programmi di successo. La sua crescita professionale lo ha portato a diventare uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione Rai.

La scelta di affidargli Sanremo 2027 rappresenta un segnale preciso: puntare su un conduttore capace di dialogare con il pubblico giovane senza perdere il legame con la tradizione del Festival.

“Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”: le parole sul futuro

Subito dopo l’annuncio, Stefano De Martino ha detto:

“Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone”.

De Martino ha poi aggiunto:

“Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita”.