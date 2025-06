È un evento senza precedenti per la provincia di Rimini: una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia libera del Marano di Riccione, nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2025. Il fatto è stato documentato da due giovanissime turiste, di 17 e 18 anni, che hanno assistito incredule alla scena e, comprendendone l’importanza, hanno prontamente allertato la Capitaneria di Porto di Rimini.

La tartaruga, un esemplare di circa 20 anni, è emersa dal mare intorno all’una di notte, poco dopo lo spegnimento della musica nei locali del Marano. Ha percorso circa 25 metri sulla sabbia prima di scegliere il punto ideale per scavare il nido e deporre circa 100 uova vicino allo stabilimento balneare numero 133. Si tratta della prima nidificazione documentata nella storia del territorio riminese. L’intervento tempestivo della Fondazione Cetacea ha permesso di individuare il nido e mettere l’area in sicurezza.

Il nido protetto: volontari, ordinanze e un’attesa lunga 50 giorni

Il presidente della Fondazione Cetacea, Sauro Pari, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Riccione, Christian Andruccioli, sono intervenuti subito per coordinare le operazioni di tutela del sito. L’area è stata perimetrata e sarà protetta da una recinzione in legno, reti su basamenti e strutture lignee per delimitare lo spazio. A breve verrà installato anche un gazebo per garantire la sorveglianza h24 da parte dei volontari.

Il Comune, in collaborazione con Hera, ha fornito precise indicazioni per effettuare la pulizia dell’area compatibilmente con la presenza del nido, mentre è in fase di emanazione un’ordinanza per limitare attività che potrebbero disturbare le uova. La schiusa è prevista tra 45 e 50 giorni, cioè intorno a Ferragosto: se tutto andrà bene, decine di tartarughine potrebbero raggiungere il mare, segnando una pagina nuova nella storia dell’Adriatico.