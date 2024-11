Supermercati più economici in Italia: classifica 2024

Ecco la classifica dei supermercati che sono risultati più economici in Italia nel 2024, potrà essere utile a tutti coloro che cercano un’insegna dove poter andare a fare la spesa spendendo meno.

Con il costo della vita che sale sempre di più e l’inflazione che fa schizzare in alto i prezzi è sempre più un’esigenza per molte famiglie trovare un supermercato dove poter riempire il carrello senza spendere tutto lo stipendio.

Le insegne di supermercati sparsi su tutto il territorio italiano sono decine e c’è il modo di risparmiare. Ad esempio individuando quali sono le insegne più economiche.

La classifica dei supermercati più economici in Italia

A fare un’analisi molto approfondita della situazione italiana è stata l’associazione di consumatori Altroconsumo. Gli esperti hanno analizzato 1.140 punti vendita di diversa tipologia tra supermercati, ipermercati e discount sparsi in 65 città da Nord a Sud.

I dati sono stati ricavati prendendo in esame un totale di 1,4 milioni di prezzi rilevati per 126 categorie di prodotti tra alimentari, per la cura della persona e della casa, e cibo per cani e gatti.

Le analisi sono state effettuate tra il 4 e il 31 marzo 2024 e dai risultati si può ben capire non solo quali sono i supermercati più economici per risparmiare sulla spesa ma anche quali sono le città dove le occasioni di risparmio sono più elevate e dove invece i consumatori pagano prezzi salati.

La classifica dei migliori supermercati più economici in Italia è la seguente:

Lidl

Eurospin

Aldi

In’s

MD

Penny Market

Todis

Esselunga Superstore

Esselunga

Interspar

Carrefour

Ipercoop

Bennet

Spazio Conad

Pam

Eurospar

Coop

Conad Superstore

Conad

Tigre

Famila Superstore

Carrefour Market

Se Lidl, Eurospin, Aldi e In’s si velano i discount più economici, per una spesa solo di prodotti di marca il primo posto spetta a Bennet, seguito da Esselunga, Esselunga Superstore e Famila Superstore. L’insegna migliore per una spesa mista è Famila Superstore seguita da Conad e Pam.

Riempiendo il carrello con gli articoli più economici nel supermercato dove si paga di meno il risparmio all’anno sulla spesa può arrivare fino a 2.100 euro per un single e 3.400 euro per una coppia con due figli.

Per quanto riguarda le regioni con le maggiori possibilità di risparmio spicca il Trentino Alto-Adige come regione meno cara, segue Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Calabria e Toscana. Le più care sono Valle d’Aosta (+16% del Trentino Alto-Adige), Lazio (+10%), Umbria (+9%), Marche (+9%) ed Emilia Romagna (+8%).

Infine per quanto riguarda le città più convenienti, invece, al primo posto troviamo Cremona e poi ci sono Como, Roma, Verona e Milano. Mentre le città dove si risparmia di meno sono Reggio Calabria e Catanzaro.