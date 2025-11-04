Teatro Belli di Roma, lo spettacolo Club27 va in scena dal 4 al 30 novembre con musica live e prosa: dedicato ad alcuni degli artisti musicali che sono morti a 27 anni lasciando, – come dice l’attrice Elisa Di Eusanio che lo ha ideato e diretto, oltre ad esserne anche interprete- una traccia indelebile nel panorama musicale e non solo.

Club27, da dove prende il nome lo spettacolo al Teatro Belli

L’espressione Club 27, da cui prende il nome la rappresentazione, si riferisce a giovani artisti scomparsi prematuramente tutti all’età di 27 anni, in prevalenza cantanti rock ed iniziò ad essere usata dalla stampa del settore musicale a partire dal 1994 dopo la morte, nel 1994, del ventisettenne Kurt Cobain, frontman dei Nirvana; la sua morte venne posta in relazione a quelle di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison morti tutti all’età di 27 anni nel breve periodo tra il 1969 e il 1971

Elisa Di Eusanio, la sua storia personale al servizio del racconto

“Ho sentito l’urgenza di mettere al servizio di questo racconto parte della mia storia personale che ha tanto in comune con queste anime- ha detto l’attrice Di Eusanio.

Attraverso alcuni brani, reinterpretati ed eseguiti dal vivo, di Robert Jhonson, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison condurremo gli spettatori in un viaggio molto profondo, pieno di emozioni intense, come intense sono state le opere e le brevi vite di questi artisti. Il loro dolore, la loro insaziabile fame d’amore, l’inadeguatezza, le insanabili fragilità ci aiuteranno a riflettere e a capire come siamo tutti interconnessi in fondo in quell’assurdo e al contempo stupefacente viaggio che è la vita. E chissà se, canzone dopo canzone, emozione dopo emozione, non usciremo dalla sala paradossalmente liberati e maggiormente connessi con quella zona di noi più delicata e fragile di cui troppo spesso ci dimentichiamo, ma che necessita di tanta cura.

Club27 è una produzione Società per Attori.

Spettacolo al Teatro Belli, Piazza di Santa Apollonia, 11 – 00153 Roma.

Biglietteria: +39 06 58 94 875 E-mail: info@teatrobelli.it

Prezzi: biglietto unico 20€ + 1€ di prevendita

Orari: da martedì a venerdì alle ore 21:00; sabato alle ore 19:00; domenica alle ore 17:30.