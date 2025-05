Se ti senti male, ma non hai la febbre, c’è una cosa che devi assolutamente sapere e non sottovalutare. Ecco di che cosa si tratta

Ogni stagione ha le sue influenze e, purtroppo, può accadere che, al primo colpo d’aria o quando si abbassano un po’ le difese, si possa contrarre un po’ di febbre. Di certo non è una cosa che fa piacere, in quanto è limitante, soprattutto se si ha una fitta rete di impegni lavorativi, scolastici, universitari e quant’altro.

Stare a casa, infatti, significa trascorrere le giornate a letto, senza poter fare più di tanto. Quest’anno, peraltro, l’influenza ha colpito moltissime persone, oltre 15 milioni, come ha riportato l’ISS (Istituto Superiore Sanità).

Quello che non tutti sanno, però, è che non sempre si è influenzati solo se si ha la febbre. Può accadere, infatti, che questo sintomo non sia presente, eppure si sta male ugualmente. Un’influenza senza febbre, in sostanza, che non è certo da sottovalutare.

Influenza senza febbre: in cosa consiste, segnali per riconoscerla

Quando abbiamo la febbre, lo capiamo subito: occhi lucidi, stanchezza immensa, morale a terra, sensazione di non riuscire a far nulla, se non mettersi immediatamente a letto.

Ne consegue che possono associarsi a questi sintomi, anche altri, come ad esempio tosse, raffreddore, mal di testa, dolori alla schiena e quant’altro. Quando, invece, l’influenza non c’è, è più difficile capire che si sta male e magari si tende a sottovalutare la situazione, continuando a stressarsi con tutti i vari impegni da affrontare nel corso di una giornata.

Ma come fare a capire, di avere un’influenza senza febbre? Se questo sintomo non c’è, è necessario far caso ad altri possibili segnali di un virus in corso.

Nello specifico, si potrebbe anche avere solo un raffreddore, oppure si potrebbero avvertire mal di gola, tosse. Oppure, anche tutti questi sintomi assieme, ma senza febbre e con in più, senso di stanchezza, debolezza. Per questa ragione, è molto importante prendersi cura del proprio benessere e invece di stressarsi, cercare il riposo.

Questi, infatti, sono tutti segni che l’organismo deve fermarsi, e non può più essere sottoposto a stress inutili. Il nostro corpo necessita di riprendersi e se lo si continua a mettere a dura prova, non potrà rigenerarsi.

Quando si hanno sintomi influenzali senza febbre, è bene andare dal medico, e seguire le sue indicazioni, come ad esempio fare un tampone. Da qui si potrà capire che tipo di sindrome influenzale si ha, e sarà possibile anche ricevere la terapia più adeguata alla propria situazione.