Tony Effe si esibirà a Capodanno, ma non nel prestigioso scenario del Circo Massimo. Il trapper, infatti, ha scelto di salire sul palco del Palaeur il prossimo 31 dicembre 2024. I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire da giovedì 19 dicembre, alle ore 19:00, su Ticketone. Il ricavato della serata potrebbe essere devoluto in beneficenza a riprova di quanto Tony Effe sia motivato a spazzare via le polemiche e a smentire i suoi detrattori.

La polemica con il Comune di Roma

La decisione di Tony Effe di esibirsi al Palaeur è arrivata dopo le polemiche che hanno coinvolto il Comune di Roma. Non solo il trapper ha ignorato la richiesta del sindaco Roberto Gualtieri di fare un passo indietro, ma ha scelto un’altra location, portando a un potenziale sold out al Palaeur, molto lontano dal Circo Massimo. Questo ha rappresentato un doppio smacco per l’amministrazione comunale, che ha cercato di gestire le controversie senza successo.

E il Circo Massimo resta vuoto

La situazione del Comune di Roma si complica ulteriormente. Dopo il rifiuto di Tony Effe e la forte solidarietà ricevuta dai cantanti italiani, circolano voci su un possibile annullamento del concertone di Capodanno. A causa dei tempi ristretti, pare che non siano stati trovati altri artisti disponibili per esibirsi la notte di San Silvestro, né italiani né internazionali, con i costi che continuano a lievitare. La situazione potrebbe portare a una vera e propria debacle per l’amministrazione.