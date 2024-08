Tornano sulle Alpi svizzere e scattano la stessa foto di 15 anni prima: il ghiacciaio dietro di loro è sparito

Duncan Porter è un informatico inglese fortemente impegnato nella difesa della natura. Duncan e la moglie erano stati in vacanza sulle Alpi svizzere nel 2009 e si erano scattati una foto davanti al magnifico ghiacciaio del Rodano. La coppia è tornata sullo stesso luogo il 4 agosto di quest’anno, 15 anni (meno un giorno) dopo. La coppia ha deciso di scattare la stessa foto nella stessa posizione per vedere come fosse cambiato.

Porter ha caricato le due foto una vicino all’altra in un post apparso su X. Come si può vedere la differenza è notevole: nella prima foto, le montagne sono ricoperte sotto un enorme distesa di ghiaccio. Nella seconda si vede solo una finissima lingua di ghiaccio sullo sfondo. Ora, come si vede dietro alla ringhiera, si è formato anche un laghetto.

Duncan Porter e la foto del ghiacciaio sparito: “Mi viene da piangere”

Le foto documentano meglio di mille parole il cambiamento climatico in corso. L’informatico inglese ha commentato così la foto: “Non mentirò, mi viene da piangere“. I dati non sono affatto confortanti: Come dare torto a Duncan Porter? Ad esporli è il Guardian che ha raccontato la storia della foto in questione. Secondo i dati ufficiali a disposizione, la Svizzera ha perso un terzo dei suoi ghiacciai dall’inizio del 2000, il 10% solo negli ultimi due anni. Porter, al giornale britannico ha detto: “Molte persone, di fronte a questo si sentono impotenti ma, per mia esperienza, ci sono tantissime cose che si possono fare”. Il post, su X ha avuto oltre 4,4 milioni di visualizzazioni ed è stato ricondiviso più di 10mila volte.