Preparare una torta di mele light e saporita è più semplice di quanto si pensi. Questo dolce, perfetto per chi desidera mantenere un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al piacere, è realizzato con ingredienti sani, senza utilizzare burro né uova, e una preparazione semplice che garantisce un risultato soffice e profumato. Grazie all’uso di pochi grassi e zuccheri naturali, la torta di mele light è ideale per la colazione o la merenda, accompagnata da una tazza di tè o caffè.

Le mele, naturalmente zuccherine e ricche di fibre, donano all’impasto una consistenza morbida e umida, riducendo la necessità di aggiungere troppi dolcificanti. Lo yogurt magro contribuisce a rendere il composto più soffice, mentre la farina integrale aggiunge una nota rustica che esalta il sapore autentico di questo classico della pasticceria casalinga.

Ingredienti

Per realizzare la torta di mele light servono pochi ingredienti.

Mele fresche 250 gr.

Farina integrale 150 gr.

fecola di patate 50 gr.

uova 2

zucchero di canna 80 gr.

yogurt bianco magro 125 gr.

olio di semi di girasole 50 gr.

lievito per dolci 10 gr.

scorza di limone grattugiata

cannella in polvere q.b.

un pizzico di sale

Procedimento

Inizia lavando e sbucciando le mele e tagliandole poi a fettine sottili. In una ciotola monta le uova con lo zucchero di canna fino a ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungi poi l’olio di semi e lo yogurt, mescolando delicatamente per amalgamare tutti gli ingredienti senza smontare il composto. A parte, setaccia insieme la farina integrale, la fecola, il lievito e la cannella, incorporandoli poi poco alla volta al composto liquido fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Le mele vengono aggiunte direttamente all’impasto, riservandone alcune fette per decorare la superficie. La scorza di limone dona un aroma fresco e delicato che esalta il sapore naturale della frutta. Una volta pronto, versa l’impasto in uno stampo foderato con carta da forno e livellato per garantire una cottura uniforme.

Il forno deve essere preriscaldato a 180°C e la torta cuoce per circa 40-45 minuti. Per verificare la cottura, si può fare la prova dello stecchino: se esce asciutto, il dolce è pronto. Dopo la cottura, la torta va lasciata raffreddare completamente prima di essere gustata, in modo che i sapori si assestino e la consistenza diventi ancora più morbida.

Trucchi per renderla ancora più leggera

Per chi desidera una versione ancora più leggera, è possibile ridurre ulteriormente la quantità di zucchero sostituendolo con dolcificanti naturali come la stevia o l’eritritolo. L’olio di semi può essere in parte sostituito con purea di mela, che aggiunge dolcezza naturale e mantiene il dolce soffice. Se si vuole un tocco croccante, è possibile aggiungere mandorle a lamelle o granella di nocciole sulla superficie prima della cottura.

Questa torta si conserva per alcuni giorni a temperatura ambiente, coperta con una campana di vetro o in un contenitore ermetico per mantenerne la freschezza. Può anche essere congelata a fette per avere sempre a disposizione una colazione o uno spuntino sano e gustoso. La sua versatilità la rende perfetta da accompagnare con una tisana, una bevanda vegetale o un caffè leggero per un momento di puro piacere.