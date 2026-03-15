Dopo tre anni di silenzio discografico, Harry Styles torna sulla scena musicale con una strategia a dir poco sorprendente. L’ultima volta che il pubblico lo aveva visto dal vivo era stata nell’estate del 2023, quando aveva chiuso il tour proprio qui in Italia, a Campovolo. Poi il silenzio. Nessun nuovo disco, nessun concerto. Fino alle ultime settimane.

Si può definire un ritorno in grande stile, con vari indizi pubblicati sui canali social dell’ex membro degli One Direction, come immagini enigmatiche e frasi che sembravano non avere senso fino all’uscita del singolo Aperture, che ha immediatamente riacceso l’entusiasmo dei fan. L’annuncio più inaspettato è stato il concerto ONO – One Night Only a Manchester, organizzato per la sera del 6 marzo, data d’uscita del suo nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Una sola data, ma un evento esclusivo destinato a fare il giro del mondo.

Le sorprese, infatti, non erano ancora finite. Per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto, il concerto di Manchester è stato registrato e distribuito in streaming su Netflix già dall’8 marzo alle ore 20 (ora italiana), a poco meno di quarantotto ore dalla performance. Si tratta di un caso speciale: solitamente passano diversi mesi prima che un concerto registrato diventi disponibile online, ma è stato organizzato tutto in anticipo per permettere un’uscita rapidissima.

Lo showcase registrato per Netflix non è stato solo un’esibizione musicale, ma un’esperienza pensata per essere vissuta nel momento, lontano dalle distrazioni digitali. Il cantante ha infatti voluto che le fan vivessero il concerto senza telefoni ed ha fornito macchinette fotografiche analogiche per immortalare gli attimi più belli in modo spontaneo. Visibilmente emozionato e più energico che mai, Harry ha trasmesso la sua gioia per il ritorno sul palco e non ha perso occasione di ringraziare i fan, ricordando che senza di loro non potrebbe fare musica. Proprio per questo motivo ha deciso di festeggiare insieme a loro l’uscita del nuovo album dopo ben tre anni.

Tra una canzone e l’altra, ha colto l’occasione per rivolgere al pubblico un messaggio di pace, sottolineando che, in un mondo da lui definito come “caotico”, valori come l’amore e la gentilezza sono la “forza più potente che abbiamo”.

Guardando indietro, anche un episodio apparentemente secondario oggi assume un significato tutto nuovo. Nel settembre 2025 Styles aveva partecipato a una maratona utilizzando lo pseudonimo Sted Sarandos, nome che all’epoca aveva suscitato solo curiosità, ma che in realtà è un gioco di parole con quello di Ted Sarandos, co-CEO di Netflix. Questo dettaglio oggi appare come un piccolo indizio – uno dei tanti – della collaborazione con la piattaforma.

Ma se questo è solo l’inizio del grande ritorno di Harry Styles, è possibile che le sorprese non siano affatto finite!