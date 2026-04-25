Ci sono giornate in cui l’idea di allenarsi sembra semplicemente impossibile. Tra lavoro, impegni e stanchezza accumulata, trovare tempo ed energia per muoversi diventa una sfida reale. E non è solo una sensazione: con il passare degli anni e l’aumento delle responsabilità quotidiane, mantenere una routine di attività fisica può diventare sempre più difficile.

Eppure, l’esercizio resta uno dei pilastri fondamentali della salute. Non si tratta solo di forma fisica, ma di benessere generale: cuore, metabolismo, mente. Le linee guida internazionali raccomandano almeno 150 minuti di attività moderata a settimana, ma per molte persone questo obiettivo sembra lontano.

La buona notizia è che non serve stravolgere la propria vita. Secondo gli esperti, esistono strategie semplici e realistiche per rendere l’allenamento sostenibile, anche quando si ha poco tempo o poca energia.

Nello specifico, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Open Heart ha aggiunto un elemento interessante alla conversazione: non solo quando si riesce a fare esercizio conta, ma quando lo si fa in relazione al proprio orologio biologico naturale può cambiare significativamente i benefici che se ne ricavano. Ma tra sapere che il timing ideale esiste e riuscire a trovarlo nella vita reale, il salto è enorme. E Medical News Today ha chiesto a Mark Kovacs, dottore in fisiologia dell’esercizio e specialista in medicina dello sport, di aiutare a colmarlo.

Come capire qual è il momento migliore per allenarsi

Il concetto di cronotipo, cioè la tendenza naturale di ciascuna persona a essere più sveglia e performante in certi momenti della giornata, sta guadagnando sempre più credibilità scientifica. Ma nella vita di tutti i giorni, capire concretamente quando il proprio corpo è al meglio non è sempre intuitivo.

Kovacs ha spiegato il meccanismo fisiologico con chiarezza: il profilo ormonale, la temperatura corporea centrale e la prontezza neuromuscolare fluttuano nel corso della giornata, e queste variazioni influenzano sia la performance durante l’allenamento sia i benefici a lungo termine che ne derivano. Non è una questione di sensazione soggettiva ma di biologia reale: il corpo non è lo stesso alle sette del mattino e alle sei del pomeriggio, e queste differenze sono misurabili e rilevanti.

Detto questo, Kovacs ha subito messo le cose in prospettiva. Per la maggior parte delle persone, il momento migliore per allenarsi è quello in cui riescono a farlo con costanza. Poi ha aggiunto un consiglio pratico: se vuoi ottimizzare, osserva quando nel corso della giornata ti senti più vigile, più coordinato e più energico. Quella è probabilmente la tua finestra ottimale di allenamento.

Ha anche tracciato una distinzione utile tra i due grandi profili. Chi si allena di mattina spesso beneficia di una maggiore aderenza alla routine e di una coerenza metabolica nel tempo. Chi si allena nel tardo pomeriggio o nella prima serata può invece sfruttare una temperatura corporea più alta e un sistema nervoso più pronto, che si traducono in picchi migliori di forza, potenza e coordinazione. Nessuno dei due è universalmente superiore all’altro: dipende da chi sei biologicamente e da cosa ti consente la vita praticamente.

La conclusione di Kovacs su questo punto è quella su cui vale la pena soffermarsi: la costanza batte la perfezione. Il momento ideale per allenarsi è quando riesci a farlo regolarmente, in sicurezza e con un impegno di qualità. Trovare l’orario perfetto teorico e non riuscire a rispettarlo serve a poco. Trovare l’orario che funziona nella vita reale e mantenerlo nel tempo serve moltissimo.

Cosa fare quando sei a corto di energia

Questo è il punto in cui la maggior parte delle persone si sente bloccata. Non è che non vogliono allenarsi. È che arrivano a fine giornata, o si svegliano la mattina, con una stanchezza che sembra incompatibile con qualsiasi forma di esercizio. E qui Kovacs ha fatto una distinzione che molti non si aspettano: c’è una differenza importante tra la vera stanchezza fisiologica e la bassa motivazione percepita.

La vera stanchezza è il segnale che il corpo manda quando il recupero non è adeguato, il sonno è insufficiente, la nutrizione è carente o il carico di allenamento è eccessivo. Quella va ascoltata. La bassa motivazione percepita è invece spesso una sensazione che scompare nel momento in cui si inizia a muoversi, anche in modo leggero.

Il consiglio pratico che Kovacs ha condiviso è quello di ridurre la barriera di ingresso invece di cercare di superarla con la forza di volontà. Invece di impegnarsi mentalmente a fare un allenamento completo, si inizia con cinque o dieci minuti di attività leggera: una camminata, qualche esercizio di mobilità, movimenti a corpo libero semplici. In molti casi, quel movimento iniziale porta spontaneamente a completare una sessione più lunga. Il corpo si scalda, la circolazione migliora, il cervello riceve i segnali neurochimici dell’attività fisica e la resistenza iniziale si dissolve.

C’è anche una spiegazione fisiologica profonda per cui anche l’esercizio a bassa intensità funziona in questa direzione. L’esercizio moderato migliora la funzione mitocondriale, cioè la capacità delle cellule di produrre energia, e questo effetto si accumula nel tempo con un uso regolare. In altre parole, allenarsi anche quando si è stanchi, a bassa intensità, non consuma energia: ne crea. Non nell’immediato, ma nel medio termine, con una regolarità che porta a sentirsi progressivamente meno stanchi nelle ore di riposo.

Kovacs ha però aggiunto un avvertimento importante che vale la pena riportare con precisione: se la stanchezza è persistente, il problema non è la mancanza di volontà ma un segnale che le strategie di recupero hanno bisogno di essere migliorate, non ignorate. Sonno insufficiente, alimentazione inadeguata, idratazione scarsa e un carico di allenamento eccessivo rispetto al recupero disponibile sono le cause più comuni di quella stanchezza cronica che non passa nemmeno dopo un weekend di riposo. In questi casi, la risposta non è spingere di più ma valutare cosa non sta funzionando nel sistema complessivo.

Come costruire la motivazione quando sembra di non averla

Uno dei miti più diffusi sull’esercizio fisico è quello della motivazione come stato mentale che o si ha o non si ha. Kovacs lo smonta con una chiarezza che vale la pena citare quasi per intero: la motivazione non è qualcosa che si aspetta, è qualcosa che si costruisce attraverso la struttura e l’abitudine.

Questa distinzione cambia completamente la prospettiva. Se si aspetta di sentirsi motivati per iniziare, si aspetta a lungo e spesso invano, perché la motivazione tende a seguire l’azione invece di precederla. Chi si allena regolarmente non lo fa perché ogni giorno si sveglia euforico e desideroso di sudare: lo fa perché ha costruito un sistema in cui l’allenamento è integrato nella routine in modo abbastanza automatico da non richiedere una decisione consapevole ogni singola volta.

L’approccio che Kovacs suggerisce è pratico e concreto. Pianificare l’esercizio a un orario fisso, come un appuntamento che non si cancella. Stabilire obiettivi realistici e misurabili, non vaghi. Tenere traccia dei progressi, perché le piccole vittorie che si accumulano nel tempo sono il carburante più efficace per l’aderenza a lungo termine. Variare il tipo di attività, combinando allenamento di forza, lavoro cardiovascolare e mobilità, sia per mantenere l’interesse sia per migliorare la capacità fisica complessiva in modo più bilanciato.

C’è poi un elemento che Kovacs identifica come uno degli strumenti di aderenza più potenti sia negli atleti professionisti sia nella popolazione generale: la responsabilità sociale. Avere un compagno di allenamento, un coach, o anche semplicemente far parte di un gruppo che condivide l’abitudine all’esercizio cambia radicalmente le probabilità di rispettare la routine nei giorni difficili. Non per pressione sociale, ma perché sapere che qualcun altro ti aspetta o ti vede crea un impegno concreto che la sola volontà individuale fatica a replicare.

L’ultimo consiglio di Kovacs su questo punto tocca qualcosa di più profondo della motivazione tattica quotidiana: collegare l’esercizio a uno scopo più grande. Migliorare la qualità della vita nel tempo, mantenere l’autonomia fisica con l’avanzare dell’età, essere presenti e capaci per le persone che si amano, performare meglio nella vita quotidiana. Quando il movimento ha un significato che va oltre il numero sulla bilancia o i centimetri di vita, la costanza diventa molto più naturale. Perché non si sta più lottando contro sé stessi per fare qualcosa di scomodo: si sta scegliendo qualcosa di importante.

Non è necessario allenarsi ogni giorno: perché i giorni di pausa contano quanto quelli di allenamento

C’è una colpa silenziosa che molte persone si portano dietro ogni volta che saltano un giorno di allenamento, una sensazione di fallimento che paradossalmente può diventare uno degli ostacoli più grandi alla costanza nel lungo termine. Kovacs è molto diretto su questo punto: saltare qualche giorno non è solo accettabile, in molti casi è necessario.

L’adattamento fisico, cioè il processo attraverso cui il corpo diventa più forte, più resistente e più efficiente, non avviene durante l’allenamento. Avviene durante il recupero. L’allenamento è lo stimolo, ma il miglioramento si costruisce nelle ore e nei giorni in cui il corpo ripara i microdanni muscolari, consolida i pattern neuromotori e adatta la funzione cardiovascolare alle nuove richieste. Senza un recupero adeguato, l’allenamento produce stress senza produrre adattamento, e nel tempo questo porta a un plateau o addirittura a un regresso.

Per la maggior parte delle persone, specialmente con l’avanzare dell’età, incorporare almeno uno o due giorni di recupero attivo o bassa intensità a settimana è fondamentale per il progresso nel lungo termine e per la prevenzione degli infortuni. Recupero attivo non significa stare completamente fermi: una camminata tranquilla, qualche esercizio di stretching, un po’ di mobilità leggera supportano la circolazione e il recupero muscolare senza aggiungere stress al sistema.

L’obiettivo finale che Kovacs delinea non è allenarsi al massimo ogni giorno: è allenarsi in modo intelligente e sostenibile nel tempo. Perché è questa sostenibilità, questa continuità che si estende su mesi e anni invece che su settimane intense seguite da abbandoni, a produrre sia le performance migliori sia la longevità che tutti cercano quando si parla di salute attraverso il movimento.

Cosa resta di tutto questo nella vita reale

Riassumere i consigli di un esperto in una lista di cose da fare è facile. Metterli in pratica richiede qualcosa di diverso: la disponibilità a smettere di cercare la perfezione e iniziare a costruire qualcosa di imperfetto ma reale.

Il momento migliore per allenarsi non è quello teoricamente ottimale in base al cronotipo: è quello che riesci a rispettare con regolarità nella tua vita concreta. La motivazione non arriverà magicamente prima di iniziare: arriverà dopo, costruita giorno dopo giorno da piccole abitudini che si rinforzano a vicenda. La stanchezza che senti prima di iniziare non è quasi mai un segnale che il corpo non ce la fa: è spesso una resistenza iniziale che si dissolve nei primi dieci minuti di movimento.

E i giorni in cui non riesci a farlo, per qualsiasi ragione, non sono fallimenti da cui recuperare con allenamenti punitivi. Sono parte fisiologicamente necessaria di qualsiasi routine sostenibile. Il corpo non si allena a tratti: si allena una vita.