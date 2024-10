Trucco della banana per dimagrire: cos’è e come funziona

Avete sentito in giro che esiste un trucco della banana per dimagrire e volete saperne di più? Andiamo a vedere cos’è e come funziona.

Volete buttare giù quei chili di troppo e vi sta balenando in testa l’idea di affidarvi al trucco della banana ma non siete del tutto convinti e quindi state cercando di saperne di più.

Effettivamente se avete già provato a sottoporvi a diete ferree e non siete riusciti a venirne a capo il problema probabilmente sta nell’approccio. Non dovete pensare di poter dimagrire in pochi giorni come per magia, è sempre meglio organizzare i pasti quotidiani in modo da favorire un dimagrimento lento e costante, solo così i risultati potranno essere duraturi. Ad ogni modo, se volete sapere in cosa consiste questa sorta di dieta della banana, continuate a leggere.

Cos’è e come funziona il trucco della banana per dimagrire

Per perdere qualche chilo di troppo è essenziale alimentarsi in modo tale da non eccedere con le calorie assunte a ogni pasto in modo tale da dare l’opportunità all’organismo di bruciare le riserve già presenti, ovviamente facendo anche del corretto movimento evitando quindi la sedentarietà.

Gli esperti indicano quanti sono i passi da fare ogni giorno per dimagrire e per una dieta bilanciata è sempre consigliabile rivolgersi al dietista o a un nutrizionista che possa valutare insieme a voi cosa introdurre e cosa escludere dall’alimentazione di ogni giorno.

Detto questo, è possibile anche seguire i consigli della farmacista di Osaka Sumiko Watanabe che, secondo le fonti sul web, sperimentò questa dieta sul marito Hitoshi Watanabe. Gli fece perdere 16 kg. Il trucco della Morning Banana Diet consiste nel mangiare banane e acqua a colazione. E poi ancora una banana prima di pranzo e un’altra banana prima di cena.

Nel dettaglio, a colazione si deve assumere un bicchiere di acqua tiepida e due banane. Sono poi concessi fino a quattro piccoli frutti. A pranzo si mangia una banana e insalata. Come merenda pomeridiana è indicato uno snack ipocalorico da mangiare tra le ore 15 e le ore 16. Mentre la cena si ripete come il pranzo e soprattutto dopo le ore 20 non bisogna più mangiare alcun cibo.

A pranzo e a cena è possibile mangiare anche altri cibi dopo la banana. Ma sono da evitare i latticini, i dolci, i fritti e gli alcolici. Ora, se è vero che le banane apportano fibre e aumentano il senso di sazietà, è altrettanto vero che alimentarsi solo con le banane può essere molto rischioso per la salute.

Infatti questi frutti sono ricchi di potassio e un eccesso può causare iperkaliemia, con problemi a carico del cuore. Inoltre essendo ricca di zucchero può creare un maggiore rischio di sbalzi della glicemia.