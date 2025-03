Attenzione alla nuova truffa WhatsApp, molto insidiosa: si può perdere tutto se si mette un like. Può essere pericoloso.

Negli ultimi giorni, un allarmante fenomeno ha preso piede nel panorama delle truffe informatiche: una nuova frode su WhatsApp sta mettendo a rischio la sicurezza di milioni di utenti. Questo stratagemma, che si sta diffondendo a macchia d’olio, sfrutta la fiducia intrinseca nei rapporti tra amici e conoscenti per compromettere account e rubrica telefonica, causando danni economici e psicologici significativi.

WhatsApp, pur essendo uno strumento fondamentale per la comunicazione personale e aziendale, presenta vulnerabilità che spesso vengono sottovalutate. La sua struttura si basa sulla comunicazione tra contatti conosciuti, dato che per registrarsi è necessario avere il numero di telefono di un’altra persona. Tuttavia, con l’espansione dell’app e l’introduzione di diverse funzionalità come gruppi, liste broadcast e canali, il rischio di essere tratti in inganno aumenta considerevolmente.

Come funziona la nuova truffa su WhatsApp

I truffatori, spesso mascherati da conoscenti, approfittano della buona fede delle persone per perpetrare i loro inganni. Il messaggio iniziale di questa truffa è generalmente innocuo e coinvolgente: un amico che chiede di votare per una giovane ballerina, presentata come la figlia di un comune conoscente, al fine di ottenere una borsa di studio. Questo tipo di approccio emotivo è una delle tecniche più efficaci utilizzate dai criminali informatici per abbattere le difese delle loro vittime.

Il messaggio include un link che, una volta cliccato, reindirizza a una pagina fraudolenta. Qui, viene richiesto all’utente di effettuare il login e, successivamente, di inserire un codice ricevuto via SMS. Questo codice non è altro che il codice di verifica dell’account WhatsApp della vittima. Fornendo questo codice su una piattaforma non ufficiale, l’utente consegna involontariamente il controllo del proprio account ai truffatori.

Una volta ottenuto l’accesso, i malintenzionati possono inviare lo stesso messaggio a tutti i contatti presenti nella rubrica, creando un effetto valanga che amplifica la portata della truffa, accedere alle conversazioni private della vittima, utilizzare l’account per compiere ulteriori frodi, come sollecitare denaro a familiari e amici.

Secondo le segnalazioni della Polizia Postale, questo metodo è diventato uno dei più comuni tra i cyber-criminali, che sfruttano la popolarità di WhatsApp per perpetrare le loro attività illecite.

Come proteggersi

Per tutelarsi da questo tipo di truffa, è essenziale adottare alcune misure di sicurezza:

Diffidare di messaggi sospetti, anche se provengono da contatti fidati.

Contattare direttamente la persona per verificare l’autenticità del messaggio ricevuto in caso di dubbi.

Non cliccare su link sospetti o provenienti da fonti non verificate.

Non fornire codici di verifica o informazioni personali su siti non ufficiali o in risposta a messaggi non richiesti.

Un’altra misura precauzionale efficace è l’attivazione della verifica in due passaggi su WhatsApp. Questo strumento aggiuntivo fornisce un ulteriore livello di sicurezza per il proprio account, rendendo più difficile l’accesso non autorizzato. In caso di sospetta compromissione dell’account, è fondamentale agire tempestivamente: contattare la Polizia Postale per segnalare l’accaduto e ricevere assistenza. È altrettanto importante informare i propri contatti riguardo alla possibile compromissione dell’account, affinché possano ignorare eventuali messaggi sospetti provenienti dal proprio numero.