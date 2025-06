Un lago che sembra uscito da un libro di favole. Se amate questo tipo di paesaggi, dovete visitarlo immediatamente

Nel cuore dell’Europa, nascosto tra le vette, si trova un angolo di natura che incanta e sorprende chiunque abbia la fortuna di scoprirlo. Questo è il lago di Bohinj, una perla meno conosciuta rispetto al vicino lago di Bled, ma che sta conquistando sempre più appassionati di paesaggi incontaminati e avventure all’aria aperta grazie alla sua bellezza straordinaria e alla varietà di attività offerte. Dove ci troviamo esattamente?

Il lago di Bohinj rappresenta dunque una destinazione da scoprire per chiunque voglia vivere un’esperienza autentica nel cuore dell’Europa, lontano dalla folla e immerso in un paesaggio da sogno.

La posizione e le caratteristiche del lago di Bohinj

Situato nel Parco Nazionale del Triglav, il lago di Bohinj si estende su 318 ettari e rappresenta il bacino d’acqua più ampio della Slovenia. Con una lunghezza di 4.350 metri e una larghezza di 1.250 metri, il lago si presenta come un vasto specchio d’acqua incastonato tra montagne imponenti e fitte foreste. Questo scenario naturale unisce i toni intensi del blu e del verde, conferendo all’ambiente un’atmosfera quasi fiabesca, tanto da meritarsi l’appellativo di “lago incantato”.

Negli ultimi anni, Lonely Planet ha incluso il lago di Bohinj tra i luoghi più belli d’Europa, sottolineandone l’unicità e la tranquillità, caratteristiche che lo distinguono dalle mete più frequentate. Il fatto che sia ancora poco conosciuto dai turisti lo rende un rifugio ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio autentica e lontana dalle rotte più battute.

Il lago di Bohinj non è soltanto uno spettacolo per gli occhi, ma anche un luogo dove vivere esperienze all’insegna della natura e del benessere. Le sue acque cristalline invitano a numerose attività acquatiche: il kayak è molto praticato, permettendo di esplorare il lago in modo dinamico e immersivo, mentre la possibilità di nuotare nelle sue acque pure aggiunge un tocco di freschezza durante le giornate estive.

Per gli appassionati di trekking, il lago è circondato da un sentiero escursionistico lungo circa 12 chilometri, che offre scorci panoramici mozzafiato e la possibilità di immergersi nella flora e fauna locale. Inoltre, nei pressi del lago si trova la funivia di Vogel, che conduce a una cima panoramica da cui ammirare l’intera vallata e gli specchi d’acqua sottostanti in tutto il loro splendore.

Un’altra attrazione da non perdere è la cascata Savica, che con i suoi 78 metri di altezza si getta attraverso una profonda gola, regalando uno spettacolo naturale di grande impatto visivo e sonoro. Questo salto d’acqua è facilmente raggiungibile da Ukanc, la località situata all’estremità occidentale del lago, che rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare l’area circostante.

Chi desidera visitare il lago di Bohinj per giorni o per un weekend trova in Ukanc una base perfetta. Questa piccola cittadina, immersa nella natura, offre diverse soluzioni di alloggio, dai rifugi rustici agli hotel più confortevoli. Da Ukanc si può facilmente accedere alle escursioni intorno al lago, alle attività acquatiche e alla funivia per Vogel.

Negli ultimi tempi, la crescente attenzione verso il turismo sostenibile ha portato a un miglioramento delle infrastrutture senza compromettere il rispetto dell’ambiente naturale, rendendo Ukanc e il lago di Bohinj una meta sempre più apprezzata da chi desidera coniugare relax, sport e natura incontaminata.