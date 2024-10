Tutti i mercatini di Natale 2024/2025: quando prenotare per risparmiare

Parlare di tutti i mercatini di Natale 2024 e gli eventi organizzati per i giorni di Epifania 2025 è praticamente impossibile in uno spazio come questo, ma vi elenchiamo di seguito quelli più belli e suggestivi da non perdere in Italia e nel mondo.

Per vivere la magia del Natale e tornare un po’ bambini andiamo a scoprire dove andare per visitare i migliori mercatini natalizi, se volete girare tra le bancarelle e tornare un po’ bambini.

È innegabile che i mercatini di Natale rappresentino una delle tradizioni più radicate in molti paesi d’Europa e anche in Italia da diversi anni c’è la gara a organizzare bellissime location dove poter scoprire l’artigianato locale e gustare i cibi tradizionali.

Quali sono i mercatini di Natale e gli eventi 2024/2024 da non perdere in Italia

Per vivere appieno uno dei periodi più magici dell’anno ecco quali sono tutti i mercatini di Natale 2024/2025 in Italia da non perdere.

Bolzano. Considerato uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa, il Mercatino di Bolzano si svolge nel cuore della città, tra le montagne e i palazzi storici. Si possono comprare oggetti di artigianato locale, decorazioni natalizie e delizie gastronomiche tipiche del Trentino-Alto Adige.

Aosta. La città si trasforma a Natale diventando una location perfetta dove trovare prodotti tipici valdostani, artigianato e un’atmosfera magica tra le montagne innevate.

Trento. Il mercatino di Trento si svolge in Piazza Fiera, illuminata a festa come vuole la tradizione. Gli stand offrono prodotti tipici e oggetti artigianali.

Merano. La città vi aspetta per gustare vin brulè, dolci tipici e acquistare oggettini graziosi di artigianato locale.

Torino. Situato in Piazza Castello, tra gli stand addobbati di questo mercatino troverete un’atmosfera incantevole.

Firenze. Il mercatino di Natale più importante di Firenze si tiene in Piazza Santa Croce. Qui si possono trovare prodotti tipici toscani, artigianato e delizie gastronomiche provenienti da tutta Europa.

Roma. Nella Capitale il mercatino di Natale di Piazza Navona è particolarmente famoso. Oltre alle tradizionali bancarelle di artigianato e cibo, ci sono anche spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli.

Volendo andare in Europa, ecco alcuni dei mercatini più belli e suggestivi, le mete da non perdere sono in Austria, a Vienna, Innsbruck e Salisburgo, in Francia a Colmar, ad esempio. E poi in Germania, a Monaco di Baviera, a Dresda e a Francoforte, in Belgio a Bruges e a Bruxelles. Un po’ più vicino si può visitare il mercatino di Natale di Zurigo in Svizzera.

Per quanto riguarda il periodo indicato per prenotare un viaggio per risparmiare, beh, prima lo fate e più possibilità avete di trovare posto e pagare meno il biglietto!