Ristrutturare casa è un momento cruciale per tutti i proprietari proprio perchè è un dispendio di soldi e di energie. Tranne nel caso specifico di questa iniziativa

Tranne nel caso specifico di questa iniziativa che non tutti conoscono ma che si sta rivelando imperdibile per molti cittadini. Si sa, il tempo che passa comporta anche l’usura della casa che ad un certo punto necessita di manutenzioni, alcune volte anche molto importanti o obbligatorie per legge.

Può capitare inoltre di dover ricorrere alla ristrutturazione per far fronte a nuove esigenze, come allargare una stanza o ricavare un ambiente al chiuso da uno spazio esterno, o come sta succedendo da qualche tempo, per migliorare l’efficienza energetica.

Ad ogni modo se per un motivo o per l’altro mettere mano alla casa per fare lavori costringe una grande quantità di fuoriuscita di denaro. Per fortuna esistono agevolazioni che danno un supporto economico ai cittadini, come il Piano salva-casa recentemente approvato dalla giunta regionale della Sicilia.

Tre semplici mosse per ottenere la ristrutturazione della casa gratis

Ristrutturare casa in Sicilia non è mai stato tanto semplice. Quest’ operazione già difficilissima di suo è diventata quasi impossibile per molti cittadini, già alle prese con gli aumenti dei prezzi. Per incentivare le ristrutturazioni e sostenere il settore edilizio, la Regione Sicilia ha approvato un disegno di legge che introduce misure per semplificare i lavori edilizi e rendere più accessibili alcune operazioni.

Sono tre i punti fondamentali intorno a cui gira l’agevolazione che si annuncia allettante:

– Semplificazione burocratica: Alcuni interventi di ristrutturazione saranno più facili da eseguire perché verranno snellite le pratiche amministrative.

– Sanatoria per piccoli abusi edilizi: Sarà possibile regolarizzare abusi minori, come ampliamenti non autorizzati, che oggi bloccano la possibilità di vendere case.

– Interventi abitativi più richiesti: Saranno consentiti lavori come l’installazione di vetrate panoramiche trasparenti o tende e pergolati, a patto che non creino spazi chiusi permanenti.

Questo piano offre vantaggi significativi, sotto vari punti di vista come la riduzione dell’inquinamento, – perchè alcuni interventi come quelli legati all’Ecobonus, migliorano l’efficienza energetica delle case, facendo risparmiare sulle bollette e riducendo l’impatto ambientale – la riqualificazione urbana e un mercato immobiliare più fluido.

Nel primo caso i fondi raccolti dalla demolizione di opere abusive saranno utilizzati per migliorare le città, aumentando l’offerta abitativa e rinnovando aree degradate, mentre le case irregolari saranno regolarizzate e potranno essere vendute senza problemi. A questo punto non bisogna attendere più di tanto.

C’è poco tempo infatti per approfittare di questa opportunità, perché il Piano salva-casa è in fase di attuazione e alcune misure specifiche potrebbero scadere. Perciò è importante informarsi subito e agire velocemente per iniziare i lavori, approfittando delle agevolazioni finché sono attive.