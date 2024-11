Un angolo incantato a due passi dall’Italia: come una favola

Se state pensando a una meta dove andare alla scoperta delle autentiche tradizioni storiche circondati da un paesaggio da favola, allora questo è un luogo che fa per voi.

Viaggiare e scoprire luoghi bellissimi senza spostarsi troppo dall’Italia è possibile, a poco più di 300 km da Milano, basta passare il confine e ci si trova immersi in un luogo da sogno.

Prendete nota perché le attività da fare sono tante, e non parliamo solo di escursioni e luoghi da vedere ma anche di piatti da gustare e tradizioni da esplorare. In questo periodo che precede il Natale una visita ai mercatini è d’obbligo, ad esempio.

Scopriamo di più di questo luogo che sembra uscito da un libro di favole

Per un viaggio non lontano dal confine italiano potete andare alla scoperta del Canton Vallese, una regione ricca di bellezze naturali e tradizioni culturali tutte da scoprire che si trova nel sud-ovest della Svizzera, immersa nella natura tipica delle Alpi con l’affascinante Cervino caratterizzato dalla sua inconfondibile forma a piramide.

La famosa casa editrice Lonely Planet ha inserito il Canton Vallese tra le Best in Travel 2025, cioè tra i luoghi da visitare assolutamente nel prossimo anno ed in effetti è una meta da non perdere.

Cosa vedere nel Canton Vallese

Cosa vedere nel Canton Vallese? Una delle destinazioni turistiche più famose della Svizzera è Zermatt che offre spettacolari viste del Monte Cervino. È un luogo famosissimo che si rivela un ottimo punto di partenza per escursioni e offre la possibilità di praticare sport invernali adatti sia agli adulti che ai bambini.

Non solo, è una meta ideale anche per famiglie e coppie alla ricerca di un posticino dove trascorrere un weekend romantico. Da non perdere La corsa su tre funivie da Zermatt al Piccolo Cervino per vedere 14 ghiacciai e oltre 30 vette sopra i 4000 m.

La capitale del Canton Vallese, Sion, è nota per le sue storiche fortezze e castelli, come il Castello di Tourbillon e il Castello di Valère conosciuta anche con il nome di Notre-Dame de Valère, che è una chiesa fortificata dove ammirare l’organo di Valère che risale al 1430 ed è il più antico al mondo ancora suonabile.

Da Sion si può partire per escursioni lungo i cosiddetti bisses vallesani che sono dei caratteristici canali d’irrigazione costruiti tra il XIII e il XX secolo sui pendii e nelle valli laterali del Cantone del Vallese. La zona è famosa per i suoi vini, in particolare il vino bianco Fendant. Una visita alle cantine locali può essere un’esperienza interessante per chi ama la cultura enogastronomica.

Anche la città più antica di Martigny vale una visita per ammirare l’anfiteatro romano e il centro storico di origine medievale.