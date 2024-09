Un farmaco per il diabete può prevenire la demenza

Recenti studi hanno rivelato che un farmaco utilizzato per il trattamento del diabete potrebbe svolgere un ruolo chiave nella prevenzione della demenza. Secondo un’analisi su larga scala, gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT-2), una classe di farmaci relativamente recente, sono stati associati a una riduzione significativa del rischio di demenza nelle persone con diabete di tipo 2.

Il legame tra diabete di tipo 2 e demenza

L’invecchiamento è uno dei fattori principali di rischio per la demenza, e con l’aumento dell’aspettativa di vita a livello globale, anche il numero di casi di demenza è in aumento. Tuttavia, l’età avanzata non è l’unico elemento che contribuisce allo sviluppo di questa condizione. Secondo numerose ricerche, il diabete di tipo 2 aumenta il rischio di demenza del 50%. Questo legame è preoccupante, soprattutto considerando che il numero di persone affette da diabete di tipo 2 è in costante crescita in molti paesi, inclusi gli Stati Uniti e l’Italia.

La relazione tra queste due patologie si basa su una serie di meccanismi biologici che condividono fattori di rischio comuni, come i problemi cardiovascolari. Quando i livelli di zucchero nel sangue rimangono elevati per periodi prolungati, i vasi sanguigni nel cervello possono danneggiarsi, riducendo l’afflusso di sangue e ossigeno alle cellule cerebrali. Questo può portare a un declino cognitivo e aumentare il rischio di demenza vascolare, una forma di demenza causata dall’interruzione del flusso sanguigno al cervello. Inoltre, la resistenza all’insulina, tipica del diabete di tipo 2, sembra avere un impatto negativo sulle cellule cerebrali, contribuendo allo sviluppo dell’Alzheimer, un’altra forma comune di demenza.

Gli esperti sostengono che altri fattori collegati al diabete di tipo 2, come l’infiammazione, lo stress ossidativo, l’ipertensione e l’obesità, possano anch’essi contribuire all’aumento del rischio di demenza. Tuttavia, mentre il legame tra diabete e demenza è ben documentato, il ruolo dei farmaci antidiabetici nella prevenzione della demenza è un campo ancora in fase di esplorazione.

Gli inibitori SGLT-2 per il trattamento del diabete

Gli inibitori SGLT-2 rappresentano una classe di farmaci relativamente nuova nel trattamento del diabete di tipo 2. Il loro primo utilizzo è stato approvato negli Stati Uniti nel 2014 con il dapagliflozin (commercializzato con il nome di Farxiga). Questi farmaci funzionano impedendo ai reni di riassorbire il glucosio, permettendo al corpo di espellerlo attraverso l’urina. Questo meccanismo riduce i livelli di zucchero nel sangue, un aspetto cruciale per il controllo del diabete di tipo 2.

Oltre al controllo della glicemia, alcuni studi suggeriscono che gli inibitori SGLT-2 possano anche offrire protezione contro la demenza. Questa ipotesi si basa su evidenze che indicano come questi farmaci possano migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo, fattori chiave coinvolti nello sviluppo della demenza.

Attualmente, esistono diversi inibitori SGLT-2 approvati dalla FDA, tra cui il canagliflozin (Invokana), l’empagliflozin (Jardiance) e l’ertugliflozin (Steglatro). Sebbene siano prescritti principalmente per il trattamento del diabete, il loro potenziale impatto su altre condizioni, come la demenza, è oggetto di crescente interesse.

Lo studio

Per approfondire il possibile collegamento tra l’uso di inibitori SGLT-2 e la prevenzione della demenza, un gruppo di scienziati ha condotto uno studio osservazionale su larga scala utilizzando i dati del Korean National Health Insurance Service. Lo studio, pubblicato sulla rivista The BMJ, ha esaminato 110.885 persone affette da diabete di tipo 2 di età compresa tra i 40 e i 69 anni. Questi partecipanti erano in trattamento con inibitori SGLT-2 o con un’altra classe di farmaci per il diabete, gli inibitori della dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4).

Gli inibitori della DPP-4 sono anch’essi utilizzati per il trattamento del diabete, ma agiscono in modo diverso dagli SGLT-2, aumentando la produzione di insulina e riducendo i livelli di zucchero nel sangue attraverso un altro meccanismo. Questo confronto ha permesso ai ricercatori di valutare se gli inibitori SGLT-2 offrano effettivamente un beneficio aggiuntivo rispetto ad altri farmaci per il diabete nella riduzione del rischio di demenza.

Durante il periodo di follow-up, che è durato in media circa 670 giorni, sono state diagnosticate 1.172 nuove casi di demenza tra i partecipanti. Tuttavia, coloro che assumevano inibitori SGLT-2 hanno mostrato una riduzione del 35% del rischio di sviluppare demenza rispetto a chi assumeva inibitori DPP-4.

Gli effetti protettivi degli inibitori SGLT-2 sono stati particolarmente evidenti nella riduzione del rischio di demenza vascolare, con una diminuzione del 52%, e di malattia di Alzheimer, con un calo del 39%. I ricercatori hanno inoltre osservato che i benefici erano più pronunciati in coloro che avevano assunto gli inibitori SGLT-2 per più di due anni rispetto a chi li assumeva da meno tempo.

Nonostante i risultati promettenti, gli autori dello studio sottolineano che, trattandosi di uno studio osservazionale, esiste la possibilità che la dimensione dell’effetto osservato possa essere sovrastimata. Tuttavia, la consistenza dei risultati attraverso vari sottogruppi e la grande dimensione del campione rendono i risultati particolarmente robusti.

Gli scienziati hanno chiesto ulteriori studi clinici randomizzati per confermare i loro risultati e per esplorare ulteriormente i meccanismi alla base dell’effetto protettivo degli inibitori SGLT-2 contro la demenza. Se questi risultati verranno confermati, questo tipo di farmaci potrebbe diventare un’opzione importante non solo per il trattamento del diabete, ma anche per la prevenzione della demenza, soprattutto nelle persone a rischio.

Ridurre il rischio di demenza nelle persone con diabete

Mentre gli inibitori SGLT-2 mostrano potenziali benefici nella prevenzione della demenza, esistono altre strategie che le persone con diabete possono adottare per ridurre il rischio di sviluppare questa condizione. Mantenere i livelli di zucchero nel sangue sotto controllo, monitorare la pressione arteriosa e mantenere un peso corporeo sano sono misure essenziali per prevenire complicanze a lungo termine, come la demenza.

L’attività fisica regolare, anche a livelli moderati, è un altro fattore protettivo chiave. Esercizi aerobici come camminare, nuotare o andare in bicicletta possono migliorare la circolazione sanguigna e aiutare a mantenere il cervello in buona salute. Inoltre, ridurre l’assunzione di alcol e seguire una dieta equilibrata ricca di fibre, frutta e verdura può contribuire a ridurre il rischio.

Anche la gestione dello stress e il mantenimento di una vita sociale attiva giocano un ruolo cruciale nella salute del cervello. Studi suggeriscono che l’isolamento sociale e lo stress cronico possono aumentare il rischio di demenza, quindi mantenere relazioni sociali sane e trovare metodi efficaci per gestire lo stress può avere benefici significativi.