E’ stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi 21 novembre, e costerà 4,95 euro, il francobollo dedicato alle comunità italiane nel mondo e all’Unione Postale Universale.

Nel bollettino illustrativo che accompagna l’emissione del francobollo viene ricordato che proprio la corrispondenza – agevolata dall’esistenza dell’Unione Postale Universale (UPU) – ha potuto alleviare la distanza tra i nostri concittadini che si trovavano all’estero e l’Italia.

Il legame tra le comunità italiane nel modo e l’Unione Postale Universale

Le comunità italiane nel mondo, custodi di tradizioni e legami profondi con l’Italia, hanno da sempre mantenuto un filo diretto con la madrepatria attraverso la corrispondenza. Questo francobollo, relativo alle comunità italiane nel mondo e dedicato all’ UPU nel 150° anniversario, vuole ricordare e omaggiare questo importante legame.

Le lettere e i pacchi, inviati dall’Italia verso l’estero e viceversa, sono stati veri e propri ponti emotivi, unendo famiglie e alimentando un senso di appartenenza. Grazie all’UPU, fondata nel 1874 per agevolare la comunicazione postale tra nazioni, è stato possibile costruire reti di solidarietà e vicinanza, rendendo meno tangibile la distanza. Questo simbolo filatelico onora l’importanza delle corrispondenze nel rafforzare l’identità culturale e il senso civico, mantenendo viva la storia dei legami tra l’Italia e i suoi figli nel mondo.

Caratteristiche del francobollo

Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il Senso civico.

La vignetta raffigura le silhouettes di uomini, donne e bambini davanti a una mappa del mondo in cui i luoghi dove sono presenti le comunità italiane sono evidenziate con il tricolore. In alto a destra, svetta il logo del centocinquantesimo anniversario dell’Unione Postale Universale.

Completano il francobollo le legende “COMUNITÀ ITALIANE NEL MONDO” e “UNIONE POSTALE UNIVERSALE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 3 50 g”.

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari

Bozzettista: Claudia Giusto

Valore della tariffa: B zona 3 50g pari a 4,95€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: sei; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare il francobollo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Verona.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 45€. ‎