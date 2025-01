Un futuro senza sigarette è possibile? L’amministratore delegato di Philip Morris, il più grosso fabbricante di sigarette al mondo, ne è certo e lo dice in pubblico in conferenze e interviste. Il sito Semafor lo ha intervistato in occasione di un incontro in Svizzera.

Per saperne di più, Semafor ha intervistato Jacek Olczak, CEO di PMI (Philip Morris International). Per maggiore chiarezza, l’intervista è stata condensata e modificata.

Semafor: PMI si batte da un decennio per un futuro senza fumo, un passo coraggioso per un’azienda con radici profonde nei prodotti del tabacco più tradizionali. Come sei riuscito a convincere i critici che questo cambiamento è una vera trasformazione?

Jacek Olczak: Credo che siamo ancora nella fase di convincere con successo i critici, più che considerare il lavoro fatto. Lavoriamo da tempo per raggiungere questo obiettivo e non abbiamo mai visto questi prodotti senza fumo semplicemente come un’aggiunta al nostro portafoglio prodotti. Il nostro obiettivo è quello di sradicare del tutto le sigarette.

Ecco perché abbiamo trasformato radicalmente la nostra attività e riorientato le nostre risorse dalle sigarette allo sviluppo e alla commercializzazione di alternative senza fumo, supportate dalla scienza.

Nuovi prodotti senza sigarette

In meno di 10 anni, abbiamo fatto crescere i nostri nuovi prodotti da zero a quasi il 40% dei nostri ricavi netti totali, il che è notevole. Non ci sono molti settori o aziende che hanno raggiunto questo tipo di crescita trasformativa a tale velocità e continuando a espandersi. Sempre più fumatori adulti stanno provando e adottando questi prodotti migliori, che apportano benefici a persone che altrimenti continuerebbero a fumare.

Osservando la risposta degli investitori, che in ultima analisi agiscono come arbitri nel determinare se la strategia di un’azienda abbia senso a lungo termine, è chiaro che riconoscono la validità della nostra strategia.

PMI punta a diventare un’azienda sostanzialmente libera dal fumo entro il 2030. Come ritiene di essere sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo?

Come ho detto, stiamo per raggiungere il 40% dei nostri ricavi netti totali derivanti dai nostri prodotti senza fumo e, entro il 2030, il nostro obiettivo è che almeno due terzi o più dei nostri ricavi provengano da questi.

Confrontando i mercati che consentono i prodotti senza fumo con quelli che li vietano, la differenza è evidente. Nei mercati in cui i prodotti senza fumo sono vietati o fortemente limitati, le vendite di sigarette tendono a diminuire più lentamente rispetto ai paesi in cui i prodotti senza fumo sono disponibili e supportati da approcci politici sensibili. Al contrario, nei mercati che adottano soluzioni senza fumo si assiste a un calo accelerato delle vendite di sigarette.

Negli Stati Uniti le vendite di sigarette stanno diminuendo perché stanno prendendo piede i prodotti senza fumo.

Questo è un chiaro segnale che gli adulti che fumano vogliono delle alternative, ma dimostra anche la necessità di normative, approcci politici e sostegno migliori. Senza un’adeguata regolamentazione, il mercato rischia di essere invaso da prodotti illeciti, con conseguente perdita di controllo sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti stessi.

In difesa della nicotina

Si parla molto anche di nicotina, il che ha creato confusione, persino tra i professionisti medici negli Stati Uniti. Ad esempio, la ricerca mostra che l’80% dei medici statunitensi ritiene erroneamente che la nicotina sia cancerogena, nonostante numerose agenzie di sanità pubblica (tra cui l’OMS) abbiano ha concluso che la nicotina non è cancerogena. La nicotina crea dipendenza e non è esente da rischi per la salute, ma sono gli alti livelli di sostanze chimiche nocive presenti nel fumo di tabacco i principali responsabili delle malattie legate al fumo. Ecco perché è necessario correggere alcuni pregiudizi agli occhi dell’opinione pubblica, anche tra i professionisti.

È importante educare i consumatori e gli enti regolatori della salute. Cogliamo l’occasione di parlare pubblicamente per chiarire questi malintesi e informare il pubblico.

Al giorno d’oggi sembra raro avere un CEO che è in azienda da così tanto tempo come te, dal 1993. In che modo il tuo percorso personale ha influenzato il passaggio dell’azienda verso un futuro senza fumo?

La direzione è stata tracciata da tempo. Devo dare merito a persone come il nostro ex CEO e ad altri. Ho avuto la fortuna di essere nella stanza, o nelle sue vicinanze, quando queste conversazioni avevano luogo. Era naturale che lui ereditasse la visione dei suoi predecessori e che io prendessi il suo posto. Tra vent’anni nessuno ricorderà esattamente chi ha detto cosa: è stato uno sforzo collaborativo, una conversazione di gruppo. Questo senso di continuità è stato fondamentale.

Per quanto riguarda la mia esperienza personale, sono stato un fumatore per 20 anni. Sono passato al nostro principale prodotto a base di tabacco riscaldato più o meno nello stesso periodo in cui è stato realizzato uno dei primi prototipi, non il primo, ma forse il secondo. Come molti altri, ho realizzato: “Wow, posso usare questo prodotto e sostituire completamente le sigarette”. Onestamente non ricordo l’ultima volta che ho fumato una sigaretta: devono essere passati anni. Ne sono felice, e lo sono anche le persone che mi circondano, compresa la mia famiglia.