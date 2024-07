Uomini e Donne, c’è la data ufficiale. Quando torna: tronisti, spoiler, novità trono

Uomini e Donne, svelata la data ufficiale del ritorno in tv: chi sono i tronisti e tutte le novità su opinionisti e trono over.

Nessuna amara sorpresa per il pubblico di Canale 5 che, da settembre, potrà tornare a seguire quotidianamente Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che, da oltre 20 anni, aiuta le persone a trovare l’amore. Con la scelta di Mediaset di trasmettere una nuova stagione di Temptation Island anche a settembre, si vociferava di un probabile rinvio di Uomini e Donne ma a quanto pare non sarà affatto così perché Mediaset ha deciso di puntare sui programmi prodotti dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, sin dai primi mesi del palinsesto autunnale.

La redazione di Uomini e Donne è già al lavoro per trovare non solo nuovi tronisti, ma anche cavalieri e dame con cui rinnovare il parterre del trono over che, stagione dopo stagione, convince sempre di più il pubblico sbancando gli ascolti. Per rivedere, tuttavia, i vecchi protagonisti del dating show di Canale 5 ma anche per scoprire i volti dei nuovi tronisti sarà necessario aspettare ancora anche se la data ufficiale per il ritorno in tv di Uomini e Donne è già stata svelata.

Uomini e Donne: quando torna in onda, chi sono i nuovo tronisti

La data da segnare sul calendario per il ritorno in tv di Maria De Filippi con Uomini e Donne è il 9 settembre come svela l’esperto Lorenzo Pugnaloni il quale, tuttavia, non esclude uno slittamento al 16 settembre. Come accaduto negli anni precedenti, il dating show di Canale 5 tornerà in onda, salvo cambiamenti dell’ultima ora, durante la prima metà di settembre con il ritorno in studio di Tina Cipollari e Gianni Sperti i quali, nonostante i vari rumors, saranno presenti nel loro ruolo di opinionisti per commentare tutto ciò che accadrà sia ai protagonisti del trono classico che a quelli del trono over.

C’è invece un punto interrogativo sulla presenza di Tinì Cansino: secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, infatti, la Cansino potrebbe abbandonare il suo ruolo di opinionista che ha ricoperto durante gli ultimi anni della trasmissione.

Nella nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi punterà tutto sulla formula mista con il trono over e il trono classico in onda nella medesima puntata. I nomi dei nuovi tronisti saranno svelati solo a fine agosto, periodo in cui cominceranno ufficialmente le registrazioni delle nuove puntate. Tuttavia, sul web, stanno circolando diversi rumors secondo cui sul trono classico potrebbero accomodarsi ex protagonisti del trono over come Marco Antonio Alessio, tornato single dopo la fine della relazione con Emanuela Malavisi e Mario Verona, cavaliere che ha chiuso la frequentazione con Milena, dama del trono over.

Tra i nomi più gettonati, tuttavia, spiccano quelli di Mario Cusitore, ex corteggiatore di ida Platano, seguitissimo su Instagram, ma anche di Carlo Marini, tentatore di Temptation Island 2024 nonché ex corteggiatore di Manuela Carriero, tronista della scorsa stagione che ha lasciato la trasmissione senza scegliere.

Per quanto riguarda il trono over, invece, nel parterre torneranno sicuramente alcuni protagonisti storici della trasmissione come Gemma Galgani, Barbara De Santi, Cristina Tenuta e Tiziana Riccardi, tutte ancora single ma non sono da escludere clamorosi ritorni come quelli di Armando Incarnato e Ida Platano.