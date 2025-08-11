Castelli che raccontano storie di epoche lontane e di nobili famiglie che hanno plasmato la storia. E se la vostra vacanza fosse lì?

Ogni anno, questi luoghi incantevoli attirano migliaia di visitatori, affascinati dalla loro bellezza senza tempo e dal fascino misterioso che li circonda. Con circa 800 castelli sparsi in tutta la provincia, alcuni su scogliere rocciose, altri nascosti tra boschi fitti, e alcuni che dominano valli verdi e colline ricoperte di vigneti, il Trentino Alto Adige è una vera e propria gemma da esplorare.

Con le loro mura antiche, le storie affascinanti e i panorami mozzafiato, rappresentano una finestra privilegiata sulla storia della regione e sul suo splendido paesaggio. Se siete in cerca di un’esperienza che unisca storia, natura e arte, una visita a questi castelli è un’opportunità da non perdere.

I tre castelli più belli del Trentino Alto Adige

Situato sopra il paese di Tirolo, vicino a Merano, Castel Tirolo è uno dei castelli più iconici della regione, ed è da lui che prende il nome l’intera area del Tirolo. Costruito nel XII secolo, è stato la residenza dei conti di Tirolo e per secoli è stato il centro politico e amministrativo della contea. La sua posizione dominante offre una vista panoramica spettacolare sulla Val Venosta e sulla conca di Merano. Il castello ospita il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano, che racconta la storia della regione attraverso reperti, documenti e mostre interattive. Non perdere la cappella romanica del XIII secolo, impreziosita da affreschi che testimoniano la grandezza storica del sito.

A pochi chilometri da Ponte Gardena, lungo l’ingresso della Val Gardena, Castel Trostburg è un altro gioiello dell’Alto Adige. Pur essendo stato eretto nel XII secolo come fortificazione difensiva, il castello fu trasformato nel corso dei secoli in una residenza nobiliare, assumendo le caratteristiche di un elegante palazzo rinascimentale. Il suo aspetto architettonico incanta con le torri angolari, il cortile interno affrescato e i soffitti a cassettoni. Il castello ospita il Museo dei Castelli Altoatesini, che espone modelli in scala di oltre 80 castelli della regione, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di storia e architettura.

Situato alle porte di Merano, Castel Trauttmansdorff è uno dei castelli più affascinanti dell’Alto Adige, noto per la sua storia legata all’imperatrice Sissi d’Austria, che qui soggiornò frequentemente. Costruito nel XIV secolo come residenza fortificata, nel XIX secolo il castello fu trasformato in un’elegante dimora in stile neogotico. Il castello è famoso per i suoi Giardini Botanici, un parco di 12 ettari che ospita migliaia di specie vegetali provenienti da tutto il mondo. Inoltre, il Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo, racconta la storia del turismo in Alto Adige, un settore che ha plasmato il volto della regione negli ultimi due secoli.