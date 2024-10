Vendi e guadagna con solo 3 bottoni: ecco come

Se avete un po’ di manualità e vi piace l’arte del fai da te potete creare degli oggetti con i bottoni da vendere, magari online creando un account sui siti specializzati, e guadagnare qualche euro per arrotondare.

Avendo molto tempo libero a vostra disposizione potete sfruttarlo per dedicarvi ad una attività manuale e creativa che vede come protagonisti i bottoni. Bastano pochi altri oggetti e strumenti per realizzare dei simpatici addobbi da sistemare in casa per decorarla in vista di festività specifiche come Halloween o Natale.

Il fai da te con i bottoni è divertente e vi permette anche di liberarvi dallo stress. Dedicandovi a questo hobby riuscirete a incanalare le vostre energie in una attività che di dona anche dei frutti concreti, da poter poi vendere per guadagnare qualche euro. Certo, più vi eserciterete, più le vostre creazioni saranno belle da vedere. Ad ogni modo anche se i vostri primi lavoretti non saranno proprio perfetti potete sempre regalarli a qualche amica!

Cosa creare con solo tre bottoni per decorare la casa o vendere gli oggetti e guadagnare

Se volete delle idee per i vostri lavoretti creativi con il fai da te, internet è una miniera di contenuti e basta guardare un tutorial per avere subito qualche spunto e realizzare delle decorazioni per abbellire la casa ma non solo. Basta avere in mente cosa si vuole produrre, prendere dello spago o del figo, una pistola per la colla a caldo e qualche altro materiale.

Prima di tutto potete attaccarli a delle cornici oppure creare un’opera d’arte unica incollandoli su di una tela. Allineate i bottoni su scatole di legno o altri contenitori come barattolini o diari per un tocco decorativo personalissimo. Ovviamente potete attaccare i bottoni ovunque voi vogliate, anche su matite oppure tessuti per decorare borse o cuscini.

Potete usare i bottoni decorativi per creare ghirlande o dei fiorellini da incollare alla stoffa e da attaccare l’un l’altro come se fosse un bouquet. In alternativa potete anche usare i vostri piccoli fiori di bottoni per decorare un pacchetto regalo in modo unico.

Uno spunto è creare dei segnaposto originali per la tavola delle feste o dei segnalibri. Altra idea facile e veloce con i bottoni è di usarli per creare un portachiavi, vi basta infilarli in un cordoncino o in un anello metallico.

Infine ad esempio potete usare i bottoni per creare gioielli come braccialetti, collane o orecchini. In quest’ultimo caso basta incollarli su supporti per orecchini o usarli come pendenti.