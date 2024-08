Versa nel wc questo comunissimo ingrediente da cucina e tira lo scarico: solo così risolverai un ‘brutto’ problema

Basterà usare solo questo ingredienti e tirare lo scarico del wc: pochi istanti e finalmente sarà risolto un fastidioso problema.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui si accumula con maggiore facilità una gran quantità di sporco, germi e batteri. Proprio per questo motivo, e anche perché sarà al suo interno che ci andremo ad occupare dalla nostra igiene personale, che dovrà essere sempre tenuto in perfetto ordine, pulito e igienizzato.

Dedicarsi alla sua pulizia ogni giorno è fondamentale per rimuovere qualsiasi tipo di minaccia che possa arrecare danni alla salute. Tuttavia, molto spesso tutto questo non basta, ritrovandoci molto spesso a dover fare i conti con alcuni piccoli imprevisti che vanno ben al di là della nostra volontà.

Un esempio pratico di quanto appena detto, è la formazione di quelle terribili macchie di calcare e di tartaro che si formano all’interno del wc a causa di un’acqua particolarmente dura. Medesimo discorso anche per i cattivi odori, che non sempre sono causati da una scarsa pulizia.

Un solo ingrediente nel wc per eliminare per sempre macchie e cattivi odori: basta tirare lo scarico

La quantità di germi e batteri che si formano all’interno del wc è davvero impressionante, ecco perché è necessario che risulti sempre ben pulito ed igienizzato. Se questo però non dovesse bastare e dopo poco macchie e cattivi odori si sono riformati, c’è un piccolo trucchetto da provare, che sarà perfetto per risolvere tutti questi problemi.

Nulla di chimico o di costoso, ma un semplicissimo ingrediente che abbiamo già in casa, che sarà in grado di neutralizzare cattivi odori e rimuovere anche le macchie più ostinate. Basterà provarlo una sola volta per non volerlo lasciare mai più.

Anche se in commercio esistono numerosi prodotti per la pulizia e la rimozione delle macchie dal wc, non sempre risulteranno essere efficaci. Per non parlare dei costi, anche piuttosto elevati, che ha ogni singolo flacone. Fortunatamente, in casa c’è un ingrediente perfetto per pulire a fondo il wc e ideale per neutralizzare anche i cattivi odori.

Basterà prendere del semplice sale grosso ed il gioco è fatto. Per rendere questo trucchetto efficace si dovranno mescolare 3 cucchiai di sale grosso, mezza tazza di detersivo liquido per piatti e 2 tazze di acqua calda. Il composto ottenuto si andrà ad applicare nel wc, soprattutto nei punti più sporchi e dopo aver strofinato con lo scopino si andrà a tirare lo scarico.

L’azione abrasiva del sale combinate con quella del detersivo andrà a rimuovere le macchie più ostinate e farà sparire completamente i cattivi odori.