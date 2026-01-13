Non è ai Caraibi e non è lontano dall’Italia. Questo luogo sorprende per clima, mare e atmosfere senza tempo. Scopri perché tutti ne parlano.

Quando si pensa a un paradiso tropicale, l’immaginazione vola subito verso mete lontane, voli interminabili e fusi orari complicati. Eppure esiste una destinazione sorprendente, facilmente raggiungibile dall’Italia, dove l’estate sembra non avere mai fine e il mare sfoggia tonalità che nulla hanno da invidiare ai Caraibi. Un luogo dove il relax incontra la cultura, e dove il turismo moderno convive ancora con tradizioni autentiche.

Situata tra il deserto e uno dei mari più affascinanti al mondo, questa località è diventata negli anni un rifugio perfetto per chi cerca sole tutto l’anno, spiagge curate e un’ampia varietà di esperienze, parliamo dell’Egitto! Ma dietro ai resort e alle acque cristalline si nasconde molto di più, ed è proprio questo mix a renderla così speciale.

Cosa vedere in Egitto, altro che Caraibi!

Naama Bay rappresenta il volto più contemporaneo della destinazione. È qui che si concentra la vita serale, tra ristoranti internazionali, locali affacciati sul mare e passeggiate animate fino a notte fonda. Le spiagge della baia sono ampie, organizzate e bagnate da acque incredibilmente limpide. In diversi punti è possibile praticare snorkeling direttamente dalla riva, nuotando tra pesci colorati e fondali ricchi di vita. Un’esperienza accessibile a tutti, che regala subito la sensazione di trovarsi in un luogo davvero unico. Basta spostarsi di poco per ritrovarsi in un’atmosfera completamente diversa. L’Old Market è il cuore tradizionale della città, un grande mercato all’aperto dove colori, profumi e voci raccontano la vera essenza del luogo.

Qui il tempo sembra rallentare: si passeggia tra bancarelle di spezie, artigianato e souvenir, si entra nelle piccole botteghe e si riscopre l’arte della contrattazione, parte integrante della cultura locale. Una tappa che permette di andare oltre la dimensione turistica e vivere un’esperienza più genuina. Tra le visite più sorprendenti c’è la Cattedrale di Heavenly, un’imponente chiesa cristiano-ortodossa che colpisce per la sua architettura e per la ricchezza degli interni. Le cupole decorate, le vetrate colorate e le scene bibliche creano un’atmosfera suggestiva e raccolta.

È uno di quei luoghi che non ci si aspetta di trovare in una destinazione balneare, e proprio per questo lascia un ricordo indelebile. Allontanandosi dal mare, il paesaggio cambia radicalmente. Il Deserto del Sinai offre escursioni indimenticabili tra dune e spazi infiniti, da vivere in quad o seguendo i ritmi lenti di una passeggiata a dorso di cammello.

Accompagnati da guide esperte, si scopre un lato completamente diverso della destinazione, fatto di silenzi profondi, panorami maestosi e cieli che al tramonto diventano spettacolari. A breve distanza dal centro si trova il Parco Nazionale di Ras Muhammad, un’area protetta che racchiude alcune delle acque più belle del Mar Rosso. Qui la natura domina incontrastata: barriere coralline straordinarie, fauna marina ricchissima e zone ideali anche per il birdwatching.