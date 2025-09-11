Una meta perfetta per un weekend di settembre: bello come il Lago di Garda ma molto più economico, posto unico in Italia.

Il Lago di Garda, conosciuto come una delle mete turistiche più rinomate e amate d’Italia, rappresenta spesso una scelta costosa e affollata, soprattutto durante l’alta stagione estiva.

Per chi desidera un’alternativa altrettanto affascinante ma più accessibile, il Lago Maggiore si sta confermando come la destinazione ideale per settembre, offrendo paesaggi mozzafiato, minor affollamento e costi decisamente più contenuti.

Lago Maggiore: una gemma meno conosciuta ma altrettanto affascinante

Con una superficie di 212,5 km², il Lago Maggiore è il secondo lago più esteso del Nord Italia, subito dopo il Lago di Garda. La sua bellezza è indiscutibile, ma a differenza del Garda, offre un’esperienza più tranquilla e rilassata grazie a un turismo meno invasivo. Una delle caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile è il costo medio di soggiorno, pasti e trasporti sensibilmente inferiore rispetto a quello del Lago di Garda, soprattutto nei mesi di settembre e ottobre. Il lago si estende tra Piemonte, Lombardia e il Canton Ticino, con oltre l’80% del territorio lacustre in Italia e il restante 20% in Svizzera.

Questa peculiarità consente di scoprire due culture e paesaggi molto diversi ma complementari, visitabili in un unico viaggio. Lato italiano, Arona rappresenta una tappa imperdibile. Questa cittadina medievale incanta con le sue spiagge, un piccolo porto e musei di interesse storico e culturale. Uno dei punti focali è la vista sulla Rocca di Angera, imponente fortezza del X secolo, che purtroppo fu in parte distrutta dalle truppe napoleoniche nel XVIII secolo ma rimane un simbolo storico di rilievo.

Altre località da non perdere includono Verbania, celebre per il suo giardino botanico ricco di specie rare e affascinanti, e Stresa, con le sue eleganti passeggiate sul lago. Non meno incantevoli sono le Isole Borromee, un arcipelago noto per la sua bellezza naturale e architettonica, e il Monastero di Santa Caterina del Sasso Ballarò, arroccato su una scogliera che si affaccia sul lago regalando viste spettacolari e contemplative.

Il Lago Maggiore offre altrettanti tesori sul lato svizzero. La cittadina di Ascona è celebre per i suoi mercatini caratteristici, esposizioni culturali e musei, richiamando un turismo più raffinato e culturale. Poco distante, Locarno è una meta di grande richiamo grazie al prestigioso Festival del Cinema, uno degli eventi cinematografici più importanti della Svizzera, oltre ad ospitare il suggestivo Santuario della Madonna del Sasso, meta di pellegrinaggio e luogo di grande spiritualità.

Imperdibile anche la visita alle Isole di Brissago, un paradiso naturalistico che ospita uno dei giardini botanici più ricchi d’Europa, con oltre duemila specie vegetali provenienti da tutto il mondo, un vero e proprio santuario della biodiversità. Il mese di settembre rappresenta un periodo ottimale per visitare il Lago Maggiore. Le temperature sono ancora miti, l’afflusso turistico diminuisce drasticamente rispetto ai mesi estivi, e si può godere appieno dei colori caldi dell’autunno che avvolgono il paesaggio in un’atmosfera unica e suggestiva.

Anche le Isole Borromee e i giardini rimangono aperti, consentendo ai visitatori di vivere esperienze indimenticabili senza l’ansia della folla. Dal punto di vista dell’alloggio, il Lago Maggiore offre una varietà di soluzioni adatte a tutte le tasche. I campeggi lungo la Ciclovia del Lago Maggiore risultano particolarmente convenienti e ideali per chi ama muoversi in bicicletta, un modo sostenibile e piacevole per scoprire la zona. In alternativa, gli appartamenti sparsi sulle colline intorno a Verbania o lungo la sponda orientale rappresentano un’opzione economica e strategica per esplorare il territorio con comodità.